Manchmal müssen es Liebesfilme sein, dachte ich mir diese Tage. ich bin ein Mann, Liebesfilme schaue ich selten, aber manches Mal bekomme ich Lust drauf, hier zeige ich euch die Besten.

Die Männer unter uns werden wissen was ich meine, wenn ich sage, dass Liebesfilme nicht unbedingt unser Lieblings-Genre sind. Doch hin und wieder denke ich mir, ich könnte mal wieder einen sehen. So heile Welt, alles wird gut oder so richtig schnulzig. Studio Hamburg Enterprises hat diese Tage ein paar auf DVD gebracht, die ich euch empfehlen möchte. Den Frauen unter euch sowieso, aber auch den Männern, die mal wieder Lust haben einen zu schauen, vielleicht mal mit der Partnerin zusammen, das macht ja auch immer großen Spaß, schaut also einfach mal in diese Film rein.

1 Bewertungen All Yours - Der Weg in dein Herz Studio Hamburg Enterprises (11.05.2018)

DVD, Freigegeben ab 6 Jahren

Laufzeit: 84 Minuten

Nicollette Sheridan, Dan Payne, Kiefer O'Reilly, Genea Charpentier, Jayne Eastwood

Englisch, Deutsch

All Yours – Der Weg in dein Herz: Cass, eine hoch engagierte Anwältin und verwitwete Mutter, ist auf der Suche nach einer neuen Nanny, nachdem ihre Vorgängerin erfolgreich von den beiden Kindern vergrault wurde. Der Weltenbummler Matthew wettet mit seinem Vater, dass er sehr wohl in der Lage ist, sesshaft zu werden. Und so bewirbt er sich auf die freie Stelle bei Cass. Diese weigert sich zunächst hartnäckig Matthew als ihre neue „Manny“ anzustellen. Als sie jedoch merkt, dass niemand sonst diesen Job annehmen will, bleibt ihr nichts anderes übrig. Schnell gewinnt Matthew die Herzen der Kinder. Seine entspannte Art lässt auch Cass nicht unbeeindruckt. Sollten volle Terminpläne und der ständige Stress im Büro wirklich so eine große Rolle in ihrem Leben spielen? Das harmonische Familienleben könnte jedoch zerstört werden, als Cass den wahren Grund hinter Matthews Bewerbung herausfindet …

6 Bewertungen Summer Love Studio Hamburg Enterprises (11.05.2018)

DVD, Freigegeben ab 6 Jahren

Laufzeit: 87 Minuten

Rachael Leigh Cook, Lucas Bryant, Travis Milne

Englisch, Deutsch

Summer Love: Die alleinerziehende Mutter Maya Sulliway geht mit 35 Jahren wieder zurück ans College, um ihren Abschluss nachzuholen. Dafür muss sie auch ein Praktikum bei einem renommierten Tech-Unternehmen absolvieren, dass sich auf Social Media Apps spezialisiert hat. Ein Bereich, in dem sich Maya überhaupt nicht auskennt im Gegensatz zu ihren neuen, viel jüngeren Kollegen. Dort trifft sie auch auf den sehr geradlinigen Finanzchef Colin und den eher entspannten Geschäftsführer Will, die sich beide sehr für ihre neue attraktive Praktikantin interessieren. Und während die beiden Führungskräfte um Mayas Aufmerksamkeit buhlen, entwickelt sie sich zu einer regelrechten Expertin in der digitalen Welt und findet eine neue Liebe auf dem altmodischen Weg.

Love By Design – Ein Entwurf für die Liebe: Die Rumänin Danielle lebt ihren großen Traum in New York, wo sie für das glamouröse Modemagazin BEGUILE unter Herausgeberin und Fashion-Diva Vivien arbeitet. Doch als diese ihre Ideen klaut, stellt Danielle ihre Chefin zur Rede und wird prompt gefeuert. Weil sie nun auf der schwarze Liste der New Yorker Fashion-Welt gelandet ist, entschließt sich Danielle dazu, in ihre Heimat nach Transsilvanien zurückkehren.