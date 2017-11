Malen lernen mit dem zeichnerischen Malen, der Acrylmalerei und dem Wissen des Farbmischens.

Malen lernen

Ich habe mich schon vor einiger Zeit angefangen mich mit Malerei zu beschäftigen, eigentlich war der Auslöser eine Folge von Bob Ross im Fernsehen, die mich an meine Kindheit erinnert hat, ich habe da als Kind unwahrscheinlich gerne zugeschaut wenn Bilder entstehen. Doch wenn man selbst etwas malen will steht man oft vor der Frage „Worauf habe ich Lust“ und „Was genau will ich eigentlich malen“. Vor allem dann, wenn man wie ich eigentlich gar keine Ahnung hat und einfach mal anfangen will. Ich habe mich dann für Acryl entschieden, weil ich Acrylbilder optisch schön finde.

Allerdings war immer noch das Problem, dass ich mich für kein Motiv entscheiden konnte. Ich brauchte also ein paar Beispiele um meine eigene Kreativität anzukurbeln und da kommt dieses Buch ins Spiel, dass sehr viele Beispiele bietet. Es steht dann immer bei jedem der vielen Bilder dabei was man genau braucht und wie man es umsetzt, was mir sehr entgegen kommt als Anfänger. Passend dazu gibt es dann das Buch über das Mischen von Farben, wie man also zu welchem Ton bekommt, das umfasst dann zum einen auch Acryl aber eben auch andere Modelle.

Ein weiteres Buch, wenn wir schon beim Thema Malerei sind ist das zeichnerische Malen, fand ich ebenso spannend und dies sind dann drei Bücher mit denen ich mich in der letzten zeit beschäftigt habe. Wer also gerade auch mit der Malerei anfängt und sich interessiert dem kann ich diese Bücher sehr empfehlen, aber schaut einfach selbst mal rein.

8,0 von 10 berühmten Malern