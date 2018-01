Malbuch 404 not found: Mehr Spaß mit Bugs, Spam, Kabelsalat & Co. ist ein Malbuch aus dem mitp Verlag vom 30. Oktober 2017.

Malbuch 404 not found: Mehr Spaß mit Bugs, Spam, Kabelsalat & Co.: 300 ungelesene E-Mails, keine Internetverbindung und der Support geht einfach nicht ans Telefon. Schnell noch einmal die Website neu laden und das Chaos ist perfekt: 404 not found das Malbuch für alle, die nicht mit und nicht ohne Computer leben können.

Ein absolut witziges Malbuch, das mich selbst als Kind bestimmt begeistert hätte. Alles was es im Bereich Computer gibt, sei es der Arbeitsplatz, Der Login Screen, Kabel usw. kann man hier ausmalen. Das einzige was mich gestört hat war, dass viele Sachen auf Englisch waren. Die Google Suche zb. andere Sachen waren dann auf deutsch. Das wirkt manchmal durcheinander und kleine Kinder, für die das Buch bestimmt ist, die vielleicht gerade lesen lernen werden mit dem Englischen dann schon Schwierigkeiten haben. Versteht mich nicht falsch, das Buch ist eine hervorragende Idee, nur die die sich das ausgedacht haben, haben keine eigenen Kinder. Es fehlt ein Stück an perfekt, aber Spaß auszumalen macht es natürlich trotzdem.

Unterschiedliche Kreativrätsel wie das Entwirren eines Kabelsalats oder die Suche nach dem passenden Stecker in einem Labyrinth helfen dir, die Tücken der Technik ab sofort mit Humor zu nehmen. Lass dich von kleinen Bugs nicht mehr aus der Ruhe bringen. Mit diesem Buch und deinen Lieblingsstiften kannst du ganz entspannt auf den Support warten.

7,0 von 10 bunten Stiften

