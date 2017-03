Make my day – Die Henze-Methode: leicht und fit durch den Tag – ohne Diätstress

Make my day – Die Henze-Methode: Schlank und fit sein und dabei voller Genuss leben: ganz einfach mit der Henze-Methode! BISHER: Wir arbeiten und arbeiten. Und wir naschen den ganzen Tag. Wir ärgern uns, weil wir zunehmen und nehmen uns fest vor, ab morgen NIE wieder Schokolade zu essen. Und wir werfen unseren überambitionierten Plan spätestens morgen wieder über Bord. Was uns fehlt, ist eine perfekte Eat-Life-Balance, die wieder Leichtigkeit und Genuss in unser Leben bringt. HEUTE: Dank Christian Henze erfahren wir, wie Lebensgenuss funktioniert. In diesem Buch stellt er uns die Henze-Methode vor: über 80 Rezepten, viele Basics zu ausgewogener Ernährung und Sport und zahlreiche einfache Tipps und Tricks für ein gesundes, besseres Leben.

Die Henz-Methode soll dabei nicht das zehnte oder hundertste Kochbuch sein, sondern viel mehr: eine kleine Anleitung zum Lebensgenuss. Und dafür ist gutes Essen eben unverzichtbar. Die Rezepte sind etwas besonderes, dabei aber praxistauglich. Das Nachkochen soll Spaß machen und leicht sein, und keine Herausforderung. Also alltagstauglich, in den Tagesablauf integrierbar und voller Genuss und Freude. Und ohne Dogma, für jeden so wie er kann und mag. Für den einen ein üppiges Frühstück, für den anderen reicht vielleicht ein Glas Saft, aber dafür eine Zwischenmahlzeit die Kraft bringt. Jeder kommt so perfekt durch den Tag!