MAGIX Video deluxe 2017 Control: Die perfekte Ausstattung für Ihren heimischen Videoschnittplatz: MAGIX Video deluxe Control kombiniert die Premium-Version des Programms mit der passenden Videoschnitt-Tastatur. Dank farbig gekennzeichneter Shortcuts arbeiten Sie so effizient wie nie zuvor. Aktivieren Sie den LED-Modus und bringen Sie Ihre Tastatur in dunklen Räumen in drei verschiedenen Farben zum Leuchten. Passen Sie Farb- und Tonwerte von verschiedenen Szenen mit dem Lookabgleich automatisch an und exportieren Sie 360°-Aufnahmen nach umfangreicher Bearbeitung, z. B. zu YouTube. Mit dem voll integrierten NeuBlue Titler Pro Express setzen Sie gezielt Akzente durch abwechslungsreiche Titelanimationen. Weiterhin können Sie jetzt auch Plug-ins nach OpenFX-Standard direkt aus dem Medienpool heraus verwenden. Inklusive Update Service: Erhalten Sie ein Jahr lang alle neuen Features und Updates kostenlos! Diese bleiben nach Ablauf des Zeitraumes auf bereits eingerichteten Installationen erhalten. Bei einer Neuinstallation nach diesem Zeitpunkt greifst du auf die Softwareversion vom Zeitpunkt der erstmaligen Registrierung zurück. Den Update Service können Sie auf Wunsch zum Vorzugspreis erneuern.

Ich habe mir lange überlegt wie ich diese Review anfangen soll, wie ich das Programm bewerten soll, als Profiwerkzeug? Dann würde der Test wohl anders ausfallen? Oder doch nicht?, ich will es aber als Programm für den normalen Anwender beurteilen, also Menschen wie Du und ich, die vielleicht wenig bis keine Ahnung von Videobearbeitung haben. Kurz gesagt finde ich genau für diese Art von Usern das Programm bestens geeignet. Ich will ein paar Neuheiten in dieser Version erläutern und habe mir als Beispiel dafür das erstellen von YouTube Videos ausgedacht, weil das immer eine der meisten Fragen von sogenannten Lets Playern ist „Welche Software soll ich nehmen“. Viele benutzen wesentlich teurere Programme, bei denen sie vielleicht 10% der Funktionen nutzen aber auch 10 Mal so viel Geld ausgeben als es hier der Fall wäre. Also behalten wir das Beispiel einfach mal bei.

Mit dieser Software kannst Du dein aufgenommenes Gameplay super bearbeiten, Bauchbinden einblenden und eben alles das machen was es für ein professionelles Video so braucht. Das alles für einen mehr als fairen Preis, wenn das kein Kaufgrund ist? Normalerweise ist die Grundversion sehr zugänglich für User, die eben keine Profis im Bereich Videobearbeitung sind, in der Control Version mit Tastatur kommt man einem Profi aber schon ziemlich nahe. Ich finde diese Tastatur genial, denn alle Tastenkombinationen kann man sich eh nicht merken und diese farblichen Markierungen sorgen in der Tat für eine professionelle Bearbeitung, aber auch für eine wesentlich schnellere, wenn man sich da erst einmal reingefummelt hat. Das Beste aber ist: Man bekommt einen riesen Umfang, beinahe Vergleichbar mit professionellen Tools und eine hochwertige Tastatur für einen mehr als fairen, fast sogar niedrigen Preis. Wer da nicht zuschlägt ist selber schuld.