Magische Orte in Mitteldeutschland III: Zwischen Thüringer Schiefergebirge und Rhön, Eichsfeld und Altenburg ist ein Buch aus dem Mitteldeutscher Verlag vom 2. Juli 2019.

Magische Orte in Mitteldeutschland III: Was verleiht dem Gebiet zwischen Thüringer Schiefergebirge und Eichsfeld so große Anziehungskraft, dass berühmte Kaiserinnen und Dichter hier verweilten, ja selbst der Teufel sich dahin aufgemacht haben soll? Es ist die Magie seiner Landschaften – der Wälder, Gebirgszüge und Fluss­täler. Der Reiz alter Klosterruinen, trutziger Burgen, blühender Parks und zum Himmel aufragender Dome. Die Schönheit tausendjähriger Städte und der wie von Feenhand geschaffenen Unterwelten. Erneut nehmen uns Ilona und Peter Traub mit auf Entdeckungsreise. Sie führen zu ausgewählten Orten, erzählen ihre Geschichte, ihre Sagen, Legenden und begegnen Zeugnissen der rätselhaften Bindung von Mensch und Natur.

Ich hatte mal ein Ferienhaus in Mitteldeutschland, von daher kenne ich die Gegend sehr gut, ich habe da jedes Jahr meinen Urlaub gemacht und es ist einfach nur schön wieder Dinge zu sehen die ich kenne und Dinge, die ich unbedingt noch selbst entdecken möchte. Ich mache zwar nicht mehr so oft Urlaub in Mitteldeutschland, weil ich dachte ich habe das meiste schon gesehen, aber das wunderbare Buch zeigt mir, dass ich bei weitem nicht alles gesehen habe. Es hat Spaß gemacht und Lust gemacht die Gegend einmal wieder zu besuchen, ich kann euch dasselbe empfehlen und vor allem kann ich dies Buch sehr empfehlen.

8,5 von 10 wunderschönen Orten