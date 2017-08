Magische Orte in Mitteldeutschland II ist ein Buch über das schöne Mitteldeutschland aus dem Mitteldeutscher Verlag von 2017.

Magische Orte in Mitteldeutschland II: Warum verzaubert das Gebiet zwischen Leipzig und Zittauer Gebirge? Und wie begründet sich diese Faszination, der mächtige Fürsten, weltberühmte Künstler, selbst Heilige nicht widerstehen konnten? Von magischer Anziehungskraft scheint alles: die rauen Felsenwildnisse, das Silber- bzw. Erzgebirge genauso wie die herrschaftlichen Parks und erlesenen Lustschlösser des Landes. Märchenhafte Burgen, in den Himmel strebende Dome und die späte Pracht alter Klöster rufen Bewunderung hervor. Zugleich erregt die schützenswerte Vielfalt der Natur unser Staunen.

Ich selbst wohne an der Küste, in Norddeutschland in der Nähe von Bremerhaven, was habe ich mit Mitteldeutschland zu tun? Vieles. Ich hatte bis vor kurzem ein Ferienhaus in der Nähe von Magdeburg und habe dort beinahe jeden Urlaub verbracht. Ich kenne also die allermeisten Orte in diesem Buch, weil ich diese vom Urlaubsort aus besucht habe. Warum mich Mitteldeutschland so fasziniert kann ich gar nicht sagen, die Region ist wirklich schön, die Burgen, die Wälder, die Wanderwege, einfach hunderte Orte zum Verlieben. Ich kann euch einen Urlaub dort wirklich mal empfehlen, bis dahin schaut unbedingt in dieses Buch hinein, ein schöner erster Eindruck der Gegend.

8,0 von 10 wunderschönen Orten