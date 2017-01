Magic Smoothies: Altes Kräuterwissen für die moderne Hexe: Gesund, schön und energiegeladen mit magischen Smoothies! Mit der Kraft der Natur können Sie sich ein besseres Lebensgefühl ganz leicht herbeizaubern. Egal ob Sie sich den Partner fürs Leben, Erfolg im Beruf, ein strahlendes Äußeres oder mehr Prickeln in der Liebe wünschen – für jeden Lebensbereich ist das richtige Kraut gewachsen. Moderne Kräuterhexen trinken heute keinen Tee – Sie mixen herrlich erfrischende Smoothies! Entdecken Sie eine Vielzahl von neuen, einzigartigen Smoothie-Rezepten, die Magie in Ihren Alltag bringen! Vom Liebeszauber-Smoothie über den Cooldown-Smoothie bis hin zum Forever-young-Smoothie finden Interessierte in diesem Buch alles, was das Herz begehrt: Über 80 Rezepte mit Rosen, Pfefferminze, Weizengras, Veilchen und vielen anderen kostbaren Gaben der Natur laden zum Ausprobieren und Wohlfühlen ein.

Ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll, einerseits ist das Buch klasse mit den ganzen Smoothie Rezepten, weil ich selbst gerne welche trinke und mir beinahe täglich auch welche mache. Das bereits schon seit einigen Jahren und keine Ahnung ob es hilft, ich fühle mich am Morgen, wenn ich einen trinke fit. Andererseits sagt dieses Buch bei einigen Rezepten eben vorraus, dass man gewisse Dinge wie die Liebe zb. beeinflussen kann. Das glaube ich eher nicht, finde ich auch totalen Blödsinn, aber da hat ja jeder seine ganz eigene Einstellung dazu. Ich fand die Vielfalt der Rezepte cool und vor allem lecker, selbst wenn man wie ich nicht an diesen anderen Humbug glaubt, kann man sehr viel positives aus diesem Buch ziehen, schaut also einfach selbst mal rein.