Magic Kitchen: Wie die richtige Ordnung in der Küche glücklich macht ist ein Buch aus dem Penguin Verlag vom 9. Januar 2018.

Letzte Aktualisierung am 22.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Magic Kitchen: Wie die richtige Ordnung in der Küche glücklich macht: Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal in Ihrer Küche richtig für Ordnung gesorgt? Schränke, Schubladen und den Kühlschrank richtig sortiert? Haben Sie je überlegt, welche Töpfe, Pfannen und Schüsseln Sie wirklich brauchen, und wo Sie Ihre Lebensmittel sinnvollerweise am besten aufbewahren? Mit ihrem kurzweiligen, durch Fallbeispiele aufgelockerten Ratgeber hilft Roberta Schira, auch mitten im Chaos in der Küche einen kühlen Kopf zu bewahren und einmal richtig aufzuräumen. Denn: Die Küche ist der Spiegel unserer Seele. Und das Glück unseres Lebens beginnt dort, wo wir unsere Speisen zubereiten.

Ich wohne in meiner jetzigen Wohnung etwa ein Jahr, ist noch gar nicht so lange. Ich hatte mir auch eine Küche gekauft und diese einsortiert. Als ich dieses Buch in die Hände nahm, habe ich mir meine Küche mal angeschaut und es steht fast nichts mehr da, wo es war als ich eingezogen bin. Das gleicht wirklich einem kleinen Chaos und ständig stolpere ich über Dinge, die ich eigentlich gar nicht mehr benötige. Ich würde nun zwar nicht behaupten, dass die Küche der Spiegel zu unserer Seele ist, wie dies Buch sagt, aber das Buch kann helfen Dinge zu erkennen, ich habe zb. erkannt, dass ich Dinge die ich nicht benutze auch nicht mehr brauche. Ob das nun in der Küche der Fall ist oder im restlichen Leben. Eigentlich ganz einfach, nur manchmal muss uns das jemand sagen.

8,0 von 10 aufgeräumten Küchen