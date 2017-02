Magic Cakes: 3 Schichten – 1 Teig: Mit diesen fantastischen Rezepten lernen auch Sie ganz schnell das Zaubern! Freuen Sie sich auf 40 magische Kuchen, bei denen sich aus einem Teig beim Backen drei köstliche Schichten lösen. Zuunterst bildet sich eine feine Bodenschicht, darüber leckerer Pudding gekrönt von lockerem Biskuit. Das ist keine Hexerei und gelingt auch Anfängern, denn die Kuchen brauchen nur wenige einfache Zutaten. Der Trick: fest geschlagener Eischnee und viel Zeit beim Backen.

Als Zauberlehrling beginnen Sie im Buch mit klassischen Magic Cakes mit Vanille, Schokolade und Karamell. Fortgeschrittene wagen sich schon an Pistazien-Kirsch, Banoffee- oder Matcha-Himbeer-Magic. Und als Meister zaubern Sie einen Magic Cake mit Calvados-Äpfeln, magische Brownies oder gleich eine Magic-Torte. Eine ausführliche Einleitung hilft mit vielen Tipps und Tricks bei der Zubereitung und lässt jedes Rezept gelingen. Verblüffen Sie Ihre Familie und Gäste mit köstlichen Kuchen und erleben Sie magische Momente voller Genuss.

Wieder mal was neues in meiner Küche, die ist ein typisches Backbuch, klein im Format, ein paar neue Ideen, vielfältig trotz nicht der größten Auswahl und einfach lecker. Solche Bücher finde ich toll, ich backe ja relativ viel und versuche nicht so oft was gleiches zu machen, daher freue ich mich immer, wenn ein neues Buch herauskommt bei dem ich wieder fleißig ausprobieren kann, meine Freundin freuts am Wochenende immer. Ich kann euch empfehlen hier einmal reinzuschauen, für einen fairen Preis bekommt man einen angemessen Umfang und leckere Rezepte.