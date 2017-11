Märchen von Bäumen: Zum Erzählen und Vorlesen ist ein Buch aus dem Königsfurt-Urania Verlag von 2017.

Märchen von Bäumen: Zum Erzählen und Vorlesen: Im Märchen sind auch Bäume etwas Wundersames: Die einen wachsen bis in den Himmel und stellen so eine Verbindung zwischen zwei Welten her, andere tragen besondere Früchte, wieder andere sprechen oder singen und einige helfen den Protagonisten, ihr Ziel zu erreichen. Es kommen Verwandlungen von Menschen in Bäume vor und es gibt noch manch anderen ungeahnten Aspekt, von dem diese Sammlung internationaler Volksmärchen erzählt.

Ich mag Märchen sehr, hier hat man eine Sammlung von Märchen bei denen es um Bäume geht, bzw. Bäume eine Rolle spielen und ich muss ehrlich gestehen, ich kannte die wenigsten davon. Dies ist aber auch kein Wunder, denn teilweise sind diese Märchen wirklich aus Ländern die man auch nicht kennen kann, wie zb. ein albanisches Märchen, dass mich sehr fasziniert hat. So bekommt man ganz nebenbei noch einen Blick in die Kultur des jeweiligen Landes. Im Wald leben ja auch eine Menge Tiere, passend dazu hat der Verlag auch ein Set mit Tierkarten herausgebracht. Krafttiere und ihre seelischen Botschaften.

Tiere faszinieren und berühren uns. Oft ahnen wir, dass sie besondere Kräfte und Fähigkeiten besitzen. Wenn wir uns seelisch mit ihnen verbinden, können wir ihre Seelenkräfte nutzen und uns ihre Stärken zu eigen machen. Diese ganz besonderen, mit großem Einfühlungsvermögen gezeichneten Tierkarten, haben ihre eigene Ausstrahlung. Finden Sie mit ihnen Ihr persönliches Helfertier für eine aktuelle Fragestellung, für die kommende Zeit oder für Ihr ganzes Leben. Nutzen Sie die Kraft und die Botschaften für Ihr eigenes Potential. Dieses Kartenset zeigt 49 Krafttiere und benennt jeweils die seelische Botschaft, die sie in sich tragen. Das ausführliche Booklet von 60 Seiten erklärt, wie man mit den Karten umgehen kann, und beschreibt jedes Tier mit seinen besonderen Eigenschaften. Die Krafttiere sind ein ästhetischer Genuss und spenden innere Einkehr und Beruhigung für Klein und Groß gleichermaßen.

7,0 von 10 Waldbewohnern