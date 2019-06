Männerzeiten: Naturheilkunde für den Mann in den besten Jahren ist ein Buch aus dem Freya Verlag vom 1. März 2019.

Männerzeiten: Naturheilkunde für den Mann in den besten Jahren: Das Buch „Männerzeiten“ von den Autoren Gudrun Zeuge-Germann und Peter Germann befasst sich vorrangig mit dem Älterwerden des Mannes und seinen sogenannten männlichen „Wechseljahren“. Diese sind zwar Zeit versetzt zum weiblichen Klimakterium, gleichermaßen können sie jedoch zu körperlichen und psychischen Veränderungen führen. Die beiden Autoren haben bereits vor einiger Zeit das Buch „Frauenzeiten“ auf den Markt gebracht; jetzt folgt das männliche Pendant.

Es ist kein philosophisches Werk, sondern es befasst sich in durchaus witziger Weise mit den Beschwernissen des Mannes um die 60. Da der männliche Autor der beiden momentan selbst in dieser Zeitspanne ist, konnte er vieles mit leichtem Schmunzeln zu Papier bringen. Peter Germann hat dies mit selbst erstellten Karikaturen untermalt.

Das Buch ist voll von Rezepturen aus der Naturheilkunde, die sich mit der Thematik in dieser Lebensphase auseinandersetzen. Ebenso sind Hilfestellungen für die Interaktionen zwischen den Partnern in dieser „schwierigen“ Zeit des Mannseins aufgeführt. Über Frauenheilkunde und deren Lebensphasen gibt es literarisch eine Menge Werke, über die männlichen Probleme bisher nur sehr wenige. Trotz aller partnerschaftlichen Stressfaktoren, die auftreten können, handelt es sich um eine natürliche biologische Lebensphase, die allerdings gut unterstützt werden kann.

Ich bin erst knapp 40 Jahre alt, ich gehöre im Grunde noch nicht zu der Zielgruppe, werde dem aber irgendwann angehören und deswegen fand ich es jetzt schon spannend zu lesen was mich erwartet und was alles eventuell auf mich zukommen könnte. Das erschreckt einerseits, lässt mich andererseits aber entspannt in die Zukunft schauen, denn das Buch weiß mit möglichen Problemen und Sorgen umzugehen und hat nützliche Tipps parat. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen.

8,0 von 10 Männerproblemen