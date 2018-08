Madden NFL 19 ist ein Footballspiel von Electronic Arts (EA) vom 10. August 2018.

Madden NFL 19: Erreichen Sie wahre Größe im Gridiron in Madden NFL 19 mit mehr Genauigkeit und Kontrolle, um alle Ihre Spiele zu gewinnen. Beweisen Sie Ihre Fähigkeiten mit dem Stick auf dem Feld mit mehr Kontrolle über jeden Schritt in spielentscheidenden Momenten mithilfe der neuen Real Player Motion Technologie. Übernehmen Sie die Kontrolle darüber, wie Sie Ihre Dynastie mithilfe brandneuer strategischer Team-Building-Tools und dem ersten jemals dagewesenen Draft-Class-Editor im Franchise, aufbauen. Überwältigen Sie die Konkurrenz mit innovativen Möglichkeiten, Ihre NFL Stars in Ultimate Team aufzustellen und voranzubringen.

Im letzten Jahr hatte ich geschrieben das es sich anfühlt als sei Madden NFL schwerer geworden. Das kann ich nun zurückgeben, ich finde das Spiel etwas einfacher, ich weiß allerdings nicht ob EA was an den Schwierigkeiten gedreht hat, ich kam einfach besser mit dem Spiel klar, was auch an anderen Dingen liegen könnte, so hat man das Gameplay wieder stark verbessert und den Realismus Grad erhöht. Die Bewegungen der Spieler sind etwas träger geworden, das fühlt sich nicht nur realistischer an, sondern sieht auch realistischer aus.

Auch nach Monaten Pause vom letzten Teil kommt man wieder sehr gut in das Spiel rein. Eine neue Besonderheit ist nun das Lieblingsteam. Aber auch der MUT Modus wurde überarbeitet und einige nervige Aktionen im Solo Challenge Modus wurden entfernt. Ich habe dieses Mal wirklich das Gefühl, dass EA auf seine Community hört und dieses Mal genau an den richtigen Stellschrauben gedreht hat.

Wenn man sich mal Madden NFL von vor ein paar Jahren anschaut und jetzt merkt man wie enorm viel sich verändert hat. Es hat so viele Funktionen, es ist so umfangreich geworden durch MUT und Storymodus, dass man fast keine zeit mehr hat andere Spiele zu spielen. Ich finde das in diesem Jahr auch wieder mehr als nur gelungen und kann euch empfehlen das Spiel einfach mal selbst zu spielen. Selbst wenn Du nicht wirklich Ahnung vom Football hast, wie ich, macht es mega Spaß. Man fängt durch dies Spiel an sich für Football zu interessieren und ich habe mich diese Tage erwischt das ich vor lauter Begeisterung einige Spiele angeschaut habe. Man hat so richtig Bock darauf, probierts einfach selbst mal aus.

9,0 von 10 Touchdown Pässen