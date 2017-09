Madden NFL 18 ist ein Sportspiel von Electronic Arts (EA) für die Xbox One, das im Jahr 2017 erschienen ist.

Madden NFL 18: Erlebe Madden wie nie zuvor! Das Spektakel des NFL-Spieltages wird durch unsere bislang fotorealistischste Grafik-Engine zum Leben erweckt. Ich bin wieder einmal schwer begeistert von diesem Madden Teil, die ich im Allgemeinen ja schon seit vielen Jahren spiele und liebe. Ich habe zwar keine Ahnung vom American Football, spiele es aber irgendwie immer gerne, fragt mich nicht wieso. Ich spiele jedes Jahr die Versionen und bin irgendwie jedes Mal wieder total begeistert. In diesem Jahr gab es einige spielerisch wichtige Änderungen.

Durch die neue Engine, sieht das Spiel jetzt noch besser aus als vorher, es ist so atemberaubend, beinahe wie eine Fernseh-Übertragung, so macht das Spielen noch mehr Spaß und ich kam stellenweise gar nicht mehr weg von der Xbox. Auch kann man jetzt zum ersten mal frei Passen, also die Spieler anspielen die man möchte, nicht die, die im Spielzug angegeben sind, was für noch mehr Freiraum und spontane Ideen sorgt. Zum ersten Mal ist ebenfalls ein Story Modus dabei, wie bei FIFA schon, macht auch dies eine Menge Spaß und fesselt vor der Konsole.

Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das Gefühl hatte es ist etwas schwerer geworden, das es sich etwas mehr an Kenner der Serie richtet als an blutige Neulinge. Aber selbst als Neuling sollte man nicht ganz so riesige Schwierigkeiten bekommen, denn es stehen dutzende Tutorials bereit, bei dem man wirklich alles lernen kann. Zugegeben, die Zeit muss man sich erst einmal nehmen, dann klappt es aber auch so richtig gut mit dem Spielen. MADDEN NFL 18 ist ein Spiel auf das ich mich extrem lange gefreut habe. Ich wurde nicht enttäuscht.

9,0 von 10 lang geworfenen Pässen