Madame Bertin steht früh auf: Ein Paris-Krimi ist ein Hörbuch aus dem Audio Media Verlag vom 23. Oktober 2018.

Madame Bertin steht früh auf: Ein Paris-Krimi: An einem prächtigen Tag im Pariser Mai genießt Madame Bertin eine Ruhepause im Hinterhof ihrer Boulangerie – da muss sie beobachten, wie sich eine blutige Hand an die Fensterscheibe des angrenzenden Gebäudes presst. Die herbeigerufene Polizei findet nichts! Madame Bertin beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und der unfähigen Polizei zu helfen. Als Putzfrau verkleidet verschafft sie sich Zugang zum vermeintlichen Tatort im Nachbarhaus. Doch Alter schützt vor Torheit nicht, und so kommt sie dem Verbrechen schnell näher, als ihr lieb ist …mehr lesen

Zunächst muss ich erwähnen, dass Ursula Berlinghof dies Hörbuch liest. Den Namen muss man sich mal merken, ich kannte die Schauspielerin noch nicht, fand ihre Stimme aber richtig angenehm und dachte zunächst wie sich das wohl verhält wenn sie ein Buch liest bei dem es um eine ältere Dame geht, denn so alt ist Ursula Berlinghof selbst ja noch nicht. War aber fantastisch, ich bin richtig begeistert wie sie das gemacht hat. Ich war aber auch begeistert von der Geschichte, die im Grunde gar nicht lange braucht bis sie so richtig losgeht. Man kann also sagen von Anfang an spannend, aber vor allem will man ständig wissen wie es weitergeht und genau deswegen kann ich euch dieses Hörbuch sehr empfehlen, Krimi-Liebhaber werden hier auf ihren Geschmack kommen.

8,5 von 10 Sehenswürdigkeiten in Paris