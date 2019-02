Madagaskar – Reiseführer von Iwanowski ist ein Buch aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag vom 30. Januar 2019.

Letzte Aktualisierung am 6.02.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Madagaskar – Reiseführer von Iwanowski: Madagaskar ist eine Welt für sich – aufgrund seiner Einzigartigkeit an botanischem und tierischem Leben wirkt der ostafrikanische Inselstaat fast wie ein eigener Kontinent. Mit seiner immensen Größe und exponierten Lage ist Madagaskar auf dem Globus eigentlich unübersehbar, dennoch scheint es den meisten lediglich durch das Lied „Wir lagen vor Madagaskar“ bekannt zu sein. Dabei bietet „L’île rouge“ (die Rote Insel) eine solche Vielzahl an Attraktionen wie nur wenige Gegenden dieser Erde.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

Autorentipp: „Madagaskar ist ein Land voller Rätsel und Wunder, in dem jede Frage, die einem beantwortet wird, zwei weitere aufwirft – und das nie aufhört, die Menschen guten Willens anzurühren und zu begeistern.“ Dieter Rohrbach

9,0 von 10 wunderschönen Reisezielen