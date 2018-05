.macht sinn! Wofür es sich zu leben lohnt ist ein Buch aus dem Verlag Hirnkost vom 15. Mai 2018.

Letzte Aktualisierung am 24.05.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

.macht sinn! Wofür es sich zu leben lohnt:Dieses Buch entstand im Zusammenhang eines zweisemestrigen und von Prof. Dr. Kurt Möller geleiteten Lehrforschungsprojekts an der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege der Hochschule Esslingen, in dem Studierende und Jugendliche zum Thema befragten.

Ja, wofür lohnt es sich zu leben? Das ist eine schöne Frage, eine schwere ist die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die kann man nur individuell für sich beantworten. Das Buch zeigt viele Interviews mit jungen Menschen, die diese Frage für sich beantwortet haben. Es fängt aber mit einem Vorwort an, wo ich mich als 38 jähriger gar nicht angesprochen fühle. Das wirkt alles sehr jugendlich und die Zielgruppe von diesem Buch sind wohl Studenten oder noch jüngere Menschen. Ich finde diese Art auf den ersten Seiten befremdlich und fühlte mich, wie gesagt, gar nicht angesprochen, fast war es mir etwas unangenehm, dass ich mit meinem Alter immer noch nach dem Sinn des Lebens suche.

Dennoch habe ich mir die Interviews durchgelesen und fand sie teilweise auch interessant. Ich denke die wurden extra so gewählt, dass sich die meisten Leser in irgendeiner Person wiederfinden und den Sinn des Lebens übernehmen, was bei mir nicht geklappt hat. Aber das Buch bewirkte zumindest, dass ich darüber intensiv nachgedacht habe. Ich empfehlen das Buch an jüngere Menschen, Studenten, die sich gerade einen Kopf darüber machen, für die von euch kann das sicher ein kleines Highlight sein.

6,0 von 10 Interviews mit jungen Menschen