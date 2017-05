Macht Mensch Martin Schulz: Ein politisches Portrait: Hundert Prozent Zustimmung, plötzlich ist es cool Sozialdemokrat zu sein. Wer ist dieser Martin Schulz, der bis zu seinem Rückzug aus Brüssel für die meisten im Land ein eher unbeschriebenes Blatt war? Martin Winter, ehemaliger Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Brüssel, kennt Schulz und seinen Werdegang, hat ihn begleitet auf seinem höchst erfolgreichen Marsch durch die europäischen Institutionen und analysiert präzise dessen politisches und persönliches Profil.

Ich will zunächst einmal so etwas sagen, die SPD möchte das Selbstständige ebenfalls in die gesetzlichen Rentenkassen zahlen müssen. Ich gehöre dazu und ich finde das nicht in Ordnung, denn es ist zum einen unfair zum anderen möchte ich selbst dafür Zuständig bleiben mich im Alter zu sichern und nicht Zwangsbeiträge zahlen von denen ich später nichts habe. Ich bin also auf die SPD im Allgemeinen nicht gut zu sprechen. Aber das kann jeder sehen wie er möchte, jeder hat da seine Meinung und diese ist nun einmal meine, was aber nicht heißen soll, dass Martin Schulz ein schlechter Politiker ist, im Gegenteil und das zeigt dieses Buch, dies Porträt bei dem man den Menschen und Politiker Martin Schulz genau kennenlernt. Sollte man gelesen haben, wenn man ihn wählen möchte, aber auch wenn man seinen Kurs nicht mitgehen will, nicht das man nachher die falsche Entscheidung trifft.