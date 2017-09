Mach’s gut? Mach’s besser!: Eine kleine Ethik für den Alltag ist ein Buch aus dem Echter Verlag von 2017.

Mach’s gut? Mach’s besser!: Eine kleine Ethik für den Alltag: Wo fängt Ethik an? Erst bei der Frage, ob man Kriege mit Gewalt verhindern darf? Ob man ein Passagierflugzeug abschießen darf, wenn ein Terrorist es in ein vollbesetztes Fußballstadion steuern will? Volker Ladenthins Antwort darauf ist ein entschiedenes Nein. Denn sittlich relevant kann alles Handeln sein. Ethische Regeln müssen sich in jeder Situation bewähren, und sei diese noch so banal; auch zu viel erhaltenes Wechselgeld zum Beispiel fordert uns heraus. Warum das so ist, wie wir sittliche Urteile fällen und vernünftig und verantwortlich zu handeln vermögen, entfaltet Volker Ladenthin in einem alltagsnahen Gedankengang mit vielen Beispielen.

Ein interessantes Buch, das direkt mit der Supermarkt Geschichte anfängt. Es stellt de Frage was man hätte tun sollen? Ist es ein Unterschied 30 Cent zu viel zurück bekommen zu haben? Was wären es 30 EUR, oder 30 Millionen. Der Autor stellt viele Fragen, lässt seine eigene Geschichte aber unbeantwortet. Er holt weit aus, nur um uns am Ende nicht zu verraten wie er gehandelt hat, was richtig ist müssen wir selbst entscheiden, das wusste ich, lieber Autor, schon vorher. Um auf die Frage zurück zukommen was Ethik ist, was sollte man tun? Ich denke wenn so etwas mit Wechselgeld passiert sage ich nichts, einfach weil es nicht mein Fehler ist. Wobei es da darauf ankommt wie nett die Kassiererin ist, warum sollte ich für einen Menschen etwas Gutes machen, der mich vorher so schlecht dastehen lässt? Okay, vielleicht ist das nicht ethisch im eigentlichem Sinne, aber menschlich.

5,5 von 10 ethischen Problemen