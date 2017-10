Lutter – Die Gesamtedition ist eine Serie von Edel Germany GmbH die von 2007 bis 2010 im ZDF lief.

Lutter – Die Gesamtedition: Kriminalhauptkommissar Lutter ist ein Vollblutbulle, einer der anpackt, Ideen hat und laut wird, wenn ihm etwas gegen den Strich geht. Sein Einsatzgebiet ist Essen und das Ruhrgebiet – ein Revier so vielschichtig und wandlungsfähig wie Lutter selbst. Tagsüber deckt er die kriminellen Verstrickungen der Essener High-Society auf, abends trifft er sich gerne mit seinen Fußballkumpels auf ein Bier in seiner Stammkneipe. Mit seinen unkonventionellen Ermittlungsmethoden gerät er immer wieder in Konflikt mit seinen Vorgesetzten. Angetrieben von einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und seiner Intuition löst er seine Fälle nach einer einzigen Devise: Traue nie dem ersten Blick.

Stimmige Milieuzeichnung, clever konstruierte Fälle und Joachim Król in Höchstform. Erstmals sind alle sechs Fälle der Krimireihe in einer Gesamtedition erhältlich.

Ich kannte Lutter bisher gar nicht, ich war ganz verblüfft, dass es eine Krimi/Thriller-Serie schafft an mir vorbei zu kommen und das im Zeitraum von 2007 bis 2010. Zusammengekommen sind da sechs Folgen, die man auf dieser Gesamtedition findet. Die Serie hörte dann auf, weil Joachim Król der Hauptdarsteller Tatort Kommissar wurde, das war dann natürlich das Aus dieser Serie. Seit 2015 ist Joachim Król kein Tatort Kommissar mehr. Es ist schade, dass diese Serie damit beendet wurde, denn sie ist wirklich sehr gelungen. Die Folgen sind ähnlich wie ein Tatort aufgebaut, wer also gerne Tatort schaut wird hier ebenfalls großen Spaß haben, den hatte ich zumindest bei jeder Folge, Joachim Król ist aber auch ein guter Darsteller, er macht es mit seinem Spiel einem schwer ihn nicht gerne zu sehen. Daher meine klare Empfehlung: Schaut unbedingt selbst mal rein, es lohnt sich sehr, vor allem dann, wenn Du wie ich noch nichts von dieser Serie gehört hast, für mich war es ein kleiner Überraschungs-Hit auf DVD.

8,0 von 10 Ermittlern