Luthers Tischreden: gelesen von Uwe Ochsenknecht: „Die Welt ist ein betrunkener Bauer. Hebt man ihn auf der einen Seite in den Sattel, so fällt er auf der anderen Seite wieder herunter.“ Die vielgerühmte Volksnähe und Wortgewandtheit des großen Reformators Martin Luther wird ganz besonders in seinen im Freundeskreis gehaltenen Tischreden deutlich. Spontan und voller Lebensklugheit äußert er sich in kraftvoller und lebendiger Sprache zu den verschiedensten Themen quer durch alle Lebensbereiche. Ein höchst unterhaltsames und dennoch zum Nachdenken anregendes Gedanken-Potpurri eines großen Geistes.

Ich wusste bisher nicht, dass es diese Tischreden von Martin Luther gibt. Ich fand manche sogar sehr amüsant und vor allem sehr offen, wie nachdenklich. Wenn man die Zeit bedenkt, in der er gelebt hat, denke ich waren die Reden damals sehr unterhaltsam und vor allem auch kontrovers. Heute passt das nicht mehr unbedingt alles, man muss sich eben damit auseinandersetzen und darf nicht vergessen in welcher Zeit die Reden geschrieben worden sind. Uwe Ochsenknecht, den ich eigentlich gar nicht so doll mag, schafft es mit seiner Stimme zu begeistern, da muss ich ehrlich sagen das hat er gut gemacht, man muss ihn ja dabei auch nicht sehen. Okay, das war fies, ich bin eben kein Fan von Uwe Ochsenknecht, doch zugehört hier habe ich ihm gerne.