Lustvoll lieben: Akupressur, Yoga & Co. für neu erlebte Intimität und Lebensfreude ist ein Buch aus dem Mankau Verlag vom 23. April 2018.

Lustvoll lieben: Akupressur, Yoga & Co.: Einer lustvoll erlebten Partnerschaft oder der erfüllten sinnlichen Erfahrung stehen nicht nur kulturelle Tabus und unbewusst einengende Glaubenssätze entgegen. Um das menschliche Energiefeld in den blockadefreien Zustand zu versetzen, der sexuellen Genuss erst ermöglicht, muss die gesamte Lebensenergie in Einklang gebracht und die Vitalität im Innen und Außen gesteigert werden.

Der vorliegende Ratgeber will deshalb ein Impulsgeber in Sachen Lust(gewinn) sein, ein praktischer Begleiter für alle Singles und Paare, die sich nach einem harmonischen Energiefluss, nach sinnlicher und erfüllender Liebe sehnen. Denn das zarte Berühren bestimmter Zonen und Punkte des Körpers lindert Verstimmungen und Schmerzen, wirkt heilsam und fördert die Entspannung, stärkt das Vertrauen zu sich selbst und zum Partner oder zur Partnerin. Den hier vorgestellten Techniken aus Ost und West ist eines gemeinsam: Sie vermitteln lebensbejahende Impulse, die Menschen auf freudvolle und direkte Art und Weise zusammenführen.

Ein interessantes Buch, das Intimität wirklich mal neu erleben lässt, ob man nun dran glaub oder nicht. Ich bin nun nicht der Typ, der an die verschiedenen Punkte am Körper glaubt, das man mit Punkten die Seele berührt, die Herzwärme etc. aber ganz sicher ist es eine tolle Sache, wenn man sich für seinen Partner Zeit nimmt und warum nicht in diesem Rahmen? Für Frauen ganz sicher eine schöne Sache, Frauen glauben ja etwas leichter an diese Dinge. Ich will das nicht schlecht reden, versteht mich nicht falsch, ich finde es gut, wenn man intime Stunden mit seinem Partner verbringt und nicht alles nach dem selben Muster abläuft und bin immer offen neues zu probieren, wie auch dieses Buch, das eine Menge Spaß gemacht hat. Ich kann es auch also empfehlen ob ihr nun offen dafür seid oder nicht, das spielt im Grunde kaum eine Rolle. Nahmt euch zeit füreinander.

8,5 von 10 intensiven Stunden zu Zweit