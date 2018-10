Lustige Abenteuer mit Mozart & Robinson ist ein Hörbuch für Kinder vom Audio Media Verlag vom 17. September 2018.

Lustige Abenteuer mit Mozart & Robinson: Als sich Robinson, die Feldmaus, und Mozart, die Hausmaus, zum ersten Mal begegnen, gibt es sofort dicke Luft: Robinson behauptet nämlich steif und fest, der Mond sei aus Käse. Mozart hingegen ist sich ziemlich sicher, dass der Mond aus Stein besteht. Trotz aller Unterschiede werden sie Freunde. Was natürlich nicht heißt, dass sie immer einer Meinung sind. Oft möchte Mozart einfach nur in Ruhe in einem Buch lesen – aber da hat er die Rechnung ohne Robinson gemacht! Der möchte nämlich ein Abenteuer erleben …

Die Geschichten sind immer sehr kurz und fordern eine nicht so hohe Aufmerksamkeits-spanne. Außerdem sind sie einfach zu verstehen und süß gesprochen, also ideal für ganz kleine Kinder. Dabei passiert auch nichts was kleine Kinder erschrecken könnte. Im Gegenteil, eigentlich alles sehr einfach und süß gehalten.

Aus demselben Verlag kann ich euch das Hörspiel Flora Flitzebesen. Winterzauber im Hexendorf empfehlen: Das Jahr neigt sich dem Ende zu, als Flora plötzlich eine Nachricht von ihrem Vater erhält, der als Drachenzähmer in einem weit entfernten Tal lebt. Flora will ihn unbedingt sehen. Doch erst als Maltes Mutter krank wird und nur die Schuppen von einem Drachen helfen können, lässt Floras Mutter sich zu einem Besuch überreden. Wird Flora die wichtige Drachenmedizin finden und gleichzeitig ihren Vater kennenlernen, noch bevor das große Winterfest beginnt?

7,0 von 10 witzigen Geschichten