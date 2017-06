Lust und Versuchung: Charlie Taylor (Eric Acsell) hat gerade ein Jahr im Gefängnis für ein Verbrechen abgesessen, dass er nicht begangen hat. Als er unerwartet aus dem Gefängnis entlassen wird, kehrt er zu seiner langjährigen Liebe Randi Davis zurück. Zu seiner großen Überraschung hat Randi über ihren Ex-Freund und neu ernannten Bezirksstaatsanwalt Carl Olsen einen „Job“ für Charlie organisiert. Widerwillig tritt er seine Stelle bei der Frau des reichen Geschäftsmannes Lance De Layley an, die ihn aus erotischer Sicht in seinen Bann zieht. Charlie findet heraus, dass sein „Job“ darin besteht, die Entführung von Lance‘ Tochter Melissa zu inszenieren. Ihm dämmert bald, dass Emma und ihr Liebhaber Malcom Daniels ihn benutzen, ihm einmal mehr die Schuld für ein Verbrechen in die Schuhe zu schieben…

Der Film ist eigentlich aus dem Jahr 2000 und heißt Sexual Intrigue. Er wurde jetzt unter neuem Namen neu aufgelegt. Das Cover, das einen neuen Film suggeriert hat nichts weiter mit dem Film zu tun. Ehrlich gesagt ist das Cover, was die Qualität angeht, auch schon das Beste, denn der Film sieht wirklich nicht schön aus. Ich hatte es mal versucht zu schätzen und dachte der Film ist irgendwann aus den 80er Jahren, aber da lag ich weit daneben.

Die erotischen Szenen waren okay, man sieht nicht sehr viel pikantes, Softcore nennt man das dann wohl. Für Paare sicher interessant, denn so schlecht waren die Szenen nicht. Die Story plätscherte eher so dahin, war im Ansatz interessant, aber auch nur im Ansatz. Der Film ist wirklich kein Highlight der Filmgeschichte, wer aber auch seichte Erotik steht wird sicher bei der ein oder anderen Szene seinen Spaß haben.

