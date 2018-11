Luis und die Aliens ist ein Animationsfilm von EuroVideo aus dem Jahr 2018.

14 Bewertungen Luis und die Aliens EuroVideo Medien GmbH (01.11.2018)

DVD, Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Laufzeit: 82 Minuten

Englisch, Deutsch

Luis und die Aliens: Für den zwölfjährigen Luis Sonntag ist das Leben nicht immer leicht: Sein Vater Armin ist felsenfest von der Existenz von Außerirdischen und UFOs überzeugt, weswegen Luis an seiner Schule als schräger Außenseiter gilt. Nur die coole Schulreporterin Jennifer hält ihn nicht für komisch. Dabei glaubt Luis selbst gar nicht an Aliens und ist eines Tages umso überraschter, als die drei Außerirdischen Mog, Nag und Wabo direkt vor seiner Nase eine Bruchlandung hinlegen. Schnell freundet er sich mit den lustigen Gesellen an, doch dadurch beginnt für ihn auch ein gefährliches Abenteuer. Denn nicht nur muss er Mog, Nag und Wabo bei einer wichtigen Mission helfen, er muss die Aliens auch vor seinem übereifrigen Vater geheim halten, und außerdem verhindern, dass der Schuldirektor und die Internatsleiterin Frau Diekendaker ihn auf ein Internat schicken…

Ein klasse Animationsfilm, was ich ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht hätte. Die Zeichnungen also die Detailgröße ist eher gering, da dachte ich typisch für kleine Kinder, passt, aber ein Erwachsener wird da nicht so seinen Spaß haben. Da habe ich mich aber getäuscht. Die Geschichte selbst war so süß, selbst ich als Erwachsener habe herzhaft gelacht über die Aliens und zwar von Anfang an. Die Animationen waren okay, natürlich geht das aufwendiger, aber es ist ja für Kinder. Ich hatte meinen Spaß mit dem Film, absolut und eure Kinder werden das lieben, ich für meinen Teil habe Tränen gelacht.

9,0 von 10 Massagematten