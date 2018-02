Lucky Loser – Ein Sommer in der Bredouille ist eine Komödie mit u.a. Annette Frier und Kai Wiesinger von Lighthouse Home Entertainment aus dem Jahr 2017.

Letzte Aktualisierung am 7.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Lucky Loser – Ein Sommer in der Bredouille: Bei Mike (Peter Trabner) läuft´s alles andere als rund: Wohnung weg, Job eine Einbahnstraße und zu allem Übel schlägt sein kleines Loser-Herz immer noch für Ex-Frau Claudia (Annette Frier). Für ihn ist es nur eine 9-jährige Beziehungspause, für Claudia ist er jedoch eine Katastrophe auf zwei Beinen. Zumal sie seit Jahren mit Thomas (Kai Wiesinger) liiert ist und ein spießiges Vorstadtleben führt. Als die gemeinsame Teenie-Tochter Hannah (Emma Bading) plötzlich beschließt, zu ihrem Dad zu ziehen, steckt Mike in der Bredouille. Wo sollen sie bloß hin? Notgedrungen geht’s auf einen Campingplatz, wo zu Mikes Entsetzen noch Hannahs heimlicher Freund Otto (Elvis Clausen) auftaucht. Chaos ahnend, macht sich auch Claudia auf den Weg … das Durcheinander ist perfekt, doch Mike wittert seine zweite Chance …

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Ein toller Film, der nicht nur witzig ist, sondern an einigen Stellen auch traurig, denn er zeigt das Verhältnis zwischen Vater und Tochter, ein sehr schmerzhaftes Verhältnis, zumindest für den Vater, der nicht einsieht, dass die Zeiten als Familienvater lange vorbei sind, das hat was sehr trauriges. Aber auch was schönes, was sich sicher jede Tochter wünschen würde. Bevor es aber zu nachdenklich wird, wird es wirr und saukomisch, vor allem der Charakter Otto hat den Film bereichert, das gab so viele tolle Witze um Flüchtlinge und Ausländer. Immer mit einem ernsten Beigeschmack, aber eben auch saukomisch. Ich habe Tränen gelacht, wenn die Hannah sagt „Mit Flüchtlingen kann man so reden“ nachdem sie ihn abwertend behandelt hat, um ihrer Mutter zu verheimlichen das beide ein Paar sind. Tolle Komik, genau mein Geschmack und Hannah Schauspielerin Emma Bading hat mich sehr begeistert, ich bin überzeugt, dass man den Namen in Zukunft noch oft lesen wird, schau einfach mal selbst in diesen Film rein, eine tolle Komödie.

7,5 von 10 Flüchtlingen