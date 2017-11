Lucha Underground 1.1 – Episode 1-20 ist eine Wrestling Serie von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2017.

Lucha Underground 1.1 – Episode 1-20: Schauplatz der spektakulären Matches ist eine Arena in Boyle Heights, Los Angeles: der Tempel. Die Location versprüht, wie der Name prophezeit, Underground-Flair. Statt in großen Sporthallen, findet diese Liga in einem umgebauten Warenhaus statt. Das macht die Stimmung intimer, die Optik dreckiger, die Action rauer. Die dort im mexikanischen Lucha-Libre Stil ausgetragenen Kämpfe bestechen durch actionreiche Stunts und die bunten Lucha-Masken. Wer Indie-Wrestling und High-Flying-Action mag, wird voll auf seine Kosten kommen. Viele der Kämpfer, die sogenannten „Luchadores“, entstammen der Liga AAA, der größten Promotion Mexikos, und versprechen eine gewaltige Show. Doch es geht nicht nur um schnelle, harte Kämpfe, sondern auch um die Vorherrschaft über den Tempel, der von dem bösen Promoter Dario Cueto kontrolliert wird. Er führt die Liga mit strenger Hand und setzt die Fights an. Zusätzliche Filmsequenzen verschaffen dem Zuschauer exklusive Einblicke hinter die Kulissen und in die Einzelschicksale der Luchadores.

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Ich habe mit dem Release dieser Staffel zum ersten Mal etwas von Lucha Underground gehört und war als alter Wrestling-Fan natürlich sofort angetan von der Idee daraus eine Serie zu machen, denn seien wir ehrlich, Wrestling ist sowieso nur Show, es bietet sich an das als Serienformat zu übernehmen. Man konnte auch einige sehr namenhafte Wrestler dafür gewinnen, einige sogar aus der WWE wie Chavo Guerrero Jr. oder sogar Rey Mysterio. Die Serie sieht dann aus wie eine normale Wrestling Veranstaltung und man merkt irgendwann kaum noch, dass es eigentlich eine Serie ist. Die Idee ist so genial, die Matche wirken so realistisch, ich kann es euch einfach empfehlen, wenn ihr wie ich, Fan vom Wrestling seid.

9,0 von 10 Finischern