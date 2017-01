Low Carb High Fat & Low Carb auf die Schnelle

Low Carb High Fat: Das 8-Wochen-Programm zum Abnehmen: Schlank mit Fett – das soll funktionieren? Zugegeben: im ersten Moment klingt das widersprüchlich, aber diese Methode hat tatsächlich Hand und Fuß! Kohlenhydrate zu meiden und gleichzeitig (gesunde!) Fette hochzufahren bringt unseren Stoffwechsel auf die Turbostufe. Dieses Buch liefert Ihnen alle wichtigen Grundlagen dafür: in welchen Lebensmitteln stecken wertvolle und gesunde Fette, welche sollte ich lieber meiden und wie genau schafft es diese Methode, in unseren Stoffwechsel einzugreifen und ihn umzustellen? Dazu gibt es 90 leckere und unkomplizierte Rezepte, mit denen Sie sich Ihr 8-Wochen-Abnehmprogramm selbst zusammenstellen können. Mehr Fett für weniger Kilos – probieren Sie es aus!

Low Carb auf die Schnelle: 90 High-Speed-Rezepte: 3+3+3 – so wird Ihre neue Lieblingsrechnung in der Küche lauten! Das Prinzip dahinter: Sie nehmen maximal drei frische Zutaten, dazu drei, die man ohnehin im Vorrat hat (wie Parmesan oder Sahne) und drei Gewürze – fertig ist ein blitzschnelles Low-Carb-Gericht. Starten Sie mit Heidelbeer-Pancakes in den Tag, freuen Sie sich nach der Arbeit auf Ofenlachs in Limetten-Senfsauce oder Burger mit Zucchini-Pommes und versüßen Sie sich den Abend mit leckeren Zitronentörtchen: alle Gerichte sind nach spätestens 25 Minuten auf dem Teller und garantiert Low Carb!

Heute stelle ich euch mal wieder zwei Bücher in einem Beitrag vor, ganz einfach weil beide dieselbe Thematik haben und aus demselben Verlag kommen. Low Carb ist das Stichwort, das sicher alle von euch kennen werden. Ich selbst denke zwar auch, dass wenn man sich dauerhaft so ernährt, gesund lebt, bzw. gesünder und abnimmt, aber man muss seine Ernährung schon dauerhaft in der Richtung ändern und das ist schwieriger als ihr glaubt. Daher kann ich im Grunde nicht empfehlen das zu machen, sondern würde das einfach mal als Diät ansetzen, ein paar Tage, wenn man schnell was verlieren will oder eben ab und zu, so mache ich das, tage einfließen lassen wo man die Kohlenhydrate weglässt. Das eine Buch ist dafür gut, denn es beinhaltet eine Diät für 8 Wochen, das andere für eben die Zeit, wenn man Rezepte braucht um diese in seinen Tagesablauf einzufügen, also für jeden Zweck etwas und man hat dann definitiv genug Rezepte für ein ganzes Weilchen, eine Art Komplettlösung für alle die, die es ernst meinen und Low Carb Ernährung zu einem Teil ihres Lebens machen wollen.