Low Carb, Brot & Brötchen und Partyküche für den Thermomix®

Low Carb mit dem Thermomix®: Low-Carb-Gerichte gelingen perfekt im Thermomix®! Spielend leicht können Sie vom Rohkost-Salat bis zum leichten Dessert vieles im Gerät vor- und zubereiten. Unser Kochbuch mit 61 Low-Carb-Rezepten begleitet Sie durch den Tag. Genießen Sie ein gesundes Frühstück mit fruchtigen Smoothies, Low-Carb-Brötchen und selbst gemachtem Nussgranola. Packen Sie sich zum Lunch einen italienischen Sommersalat und Feta-Spinat-Pies ein. Egal ob mit Fleisch, Fisch oder vegetarisch: Mit toskanischem Rinderragout, gedämpftem Lachs und Blumenkohl-Gnocchi schlemmen Sie sich abends satt und glücklich. Und zum Dessert sind Apfel-Beeren-Crumble und Erdnussbuttereis definitiv erlaubt. Außerdem sind leckere Mitbringsel aus dem Thermomix® Trend: Überraschen Sie doch demnächst Ihre Freunde mit einem unserer Low-Carb-Geschenke aus der Küche. Selbst gemachte Haselnusstrüffel oder ein fruchtiger Rote-Bete-Ketchup sind garantiert der Renner. Mit diesen und vielen weiteren Rezepten starten Sie einfach und schnell in die Low-Carb-Küche und stellen Ihre Ernährung problemlos um.

Brot & Brötchen mit dem Thermomix®: Brote & Brötchen wie vom Bäcker – ganz einfach mit dem Thermomix® Immer nur kleine Brötchen backen? Nicht mit dem Thermomix®! Mühelos und schnell gelingen hiermit selbst schwere Brotteige. Unsere 47 Brot- und Brötchenrezepte lassen keine Wünsche offen. Freuen Sie sich auf Toast, Vollkorn-, Knäcke- oder Bauernbrot, Kaiserbrötchen, Bagels, Croissants und einen klassischen Hefezopf. Ein Extra-Kapitel zu den beliebten Partybroten beinhaltet vom trendigen Pull-Apart-Bread bis zur Knusperstange leckere Knabbereien für Ihr nächstes Fest. Und wer sich zum frisch gebackenen Brot auch noch etwas gönnen möchte, zaubert einfach einen unserer 16 umwerfenden Aufstriche oder eine süße Marmelade im Thermomix® dazu.

Partyküche mit dem Thermomix®: Knabbern, dippen, spießen, naschen: Bei unseren Rezepten ist Partystimmung garantiert! Alles ist mit dem Thermomix® TM5 ruck, zuck zubereitet. So können Sie ganz entspannt mitfeiern. Egal ob als Alleinunterhalter oder als großes Ensemble auf dem Buffet. Herzhaft oder süß. Warm oder kalt. Mit Fleisch, Fisch oder veggie. Dips oder Drinks. Hübsch im Gläschen angerichtet, schick auf dem Löffel serviert oder raffiniert aufgespießt: Partyfood mit dem Thermomix® ist schon bei der Vorbereitung ein pures Vergnügen. Für jeden Geschmack und Anlass ist hier etwas dabei. Damit Ihre Party in jeder Hinsicht ein Erfolg wird, finden Sie in der Einleitung viele nützliche Tipps für Ihre Partyvorbereitung. Jedes Rezept ist Schritt für Schritt erklärt, sodass das Nachkochen zum Kinderspiel wird. Die stimmungsvollen Farbfotos liefern jede Menge Anregungen für das Anrichten von Fingerfood & Co. So gerüstet, steht Ihrer nächsten Party nichts mehr im Weg. Also: Schicken Sie den Käse-Igel in den Ruhestand und freuen Sie sich auf 60 frische neue Partyrezepte!

Ich bin ja immer wieder überrascht, was man mit dem Thermomix alles kochen und zubereiten kann, das ist so einfach, nur Rezepte zu finden auf die man Lust hat ist nicht immer so einfach, mit diesen Büchern aber schon. Sie haben überraschend viele, einfache, leichte und vor allem leckere Rezepte, wenn ich an die vielen Suppen denke, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen, ich esse ja so gerne Suppen. Aber auch sonst haben die Bücher leckere Rezepte zu bieten.Lecker sind auch die Brötchen und was das Partyfood angeht brauche ich nichts weiter zu sagen, das geht also immer, eine super Sammlung von Rezepten für den Thermomix und alle die einen besitzen sollten sich diese Bücher auch anschauen und sich diese Ideen holen, sie sehen alle sehr sehr lecker aus. Viel Spaß beim Kochen.