Low Carb Band 2: Kohlenhydratarmer Genuss aus dem Thermomix: Es wird wieder lecker! Über 60 neue Rezepte erwarten Sie im 2. Band unseres beliebten Low Carb Buches. Im Vordergrund stehen kreative, sättigende Hauptmahlzeiten wie z.B. Pulled Pork Salat Wraps, Lachs-Lauch-Ragout, Schweinefilet mit Senfgemüse oder Surf & Turf Paella. Mit viel Gemüse, Eiweiß aus hochwertigem Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten sowie guten Fetten bringen Sie ihren Stoffwechsel in Schwung, was für ein besseres Körpergefühl sorgt.

Wärmende Suppen und Eintöpfe, erfrischende Salatideen aber auch das Low-Carb Frühstück und die Kaffeetafel sorgen für Genuss auf allen Ebenen. Zu jedem Rezept gibt es ein ansprechendes Foto sowie die entsprechenden Nährwerten pro Portion.

Ich bin ja immer wieder überrascht, was man mit dem Thermomix alles kochen und zubereiten kann, das ist so einfach, nur Rezepte zu finden auf die man Lust hat ist nicht immer so einfach, mit diesem Buch aber schon. Es hat überraschend viele, einfache, leichte und vor allem leckere Rezepte, wenn ich an die vielen Suppen denke, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen, ich esse ja so gerne Suppen. Wenn Du auch Suppen magst, dann schau dir die Paprikasuppe in diesem Buch an, der absolute Hammer. Aber auch sonst hat das Buch leckere Rezepte zu bieten, alle ohne Kohlenhydrate. Also nicht nur lecker, sondern auch noch gesund, guten Hunger.