Low Carb Abendessen – Über 60 schnelle Rezepte mit wenig Kohlenhydraten ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 2. Oktober 2018.

Low Carb Abendessen – Über 60 schnelle Rezepte: Cheeseburger zum Abendessen? Mit einem Döner den Feierabend einläuten? Und dann dabei leicht essen und vielleicht auch noch abnehmen wollen? Mit “Low Carb Abendessen” ist das gar kein Problem! Dass man auch ohne Kohlenhydrate auf Genuss nicht verzichten muss, zeigen die über 60 innovativen Rezepte, mit denen man erfolgreich sein Gewicht reduzieren kann. Leckere Hauptgerichte sind ganz schnell und mithilfe des Ofens zubereitet. Beim Cheeseburger wird das Weizenbrötchen durch ein Omelett ersetzt, den Döner kann man mit luftig-lockerem Wolkenbrot aus Eiern und Frischkäse low carb genießen. Alle Pasta-Fans können die Teigwaren einfach durch Gemüsenudeln ersetzen und schon steht der Bolognese nichts mehr im Weg. Profitipps und -tricks zum Low-Carb-Vorrat und für die entspannte Feierabendküche runden das Buch ab. Leichte Abendbrot-Gerichte zum Abnehmen, Fitfühlen, Schlankbleiben und einfach nur genießen!

Low Carb ist ja nachweislich das beste um wirklich schnell abzunehmen. Um das Gewicht dann zu halten muss man seine Ernährung komplett umstellen. Aber der Weg zum Idealgewicht geht meiner Meinung fast nur über Low Carb. Mein Problem dabei ist es immer nur kreativ zu sein und entsprechende Rezepte zu finden. Kreativ muss ich nun nicht mehr sein, das ist dieses Buch für mich. Es beinhaltet jede Menge leckere Rezepte und man kann so ziemlich lange variieren und hat immer was leckeres zu essen. Wer also mit Low Carb abnehmen möchte, dem kann ich dieses Buch sehr empfehlen.

Im Zuge dessen kann ich euch auch das Buch Meal Prep Low Carb empfehlen, aus demselben Verlag: Be prepared – die meisten Mittagspausen-Snacks werden von Zuhause mitgebracht! “Meal Prep Low Carb” präsentiert 50 fixe Rezepte für gesunde Mahlzeiten mit wenigen Kohlenhydraten, die schnell gezaubert sind. Die Gerichte zum Mitnehmen für die Wohlfühl-Mittagspause können dank der Essens- und Einkaufsplanung ohne Stress zubereitet werden. Die fünf Wochenpläne bestechen durch abwechslungsreiche und leckere Gerichte, die sich vorkochen lassen. Stressfrei und gesund – mit der Low-Carb-Pause entspannt durch den Arbeitstag!

8,5 von 10 leckeren Rezepten