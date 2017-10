Lovesick – Liebe an, Verstand aus ist eine Liebeskomödie mit u.a. Matt LeBlanc und Ali Larter von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2015.

Lovesick – Liebe an, Verstand aus: Für Charlie Darby läuft es eigentlich ziemlich gut: Er hat einen großartigen Job als Direktor einer Grundschule, tolle Freunde und insgesamt ein entspanntes Leben. Doch eine Sache fehlt noch: Die Liebe! Denn jedes Mal, wenn er anfängt, Gefühle für jemanden zu entwickeln, dreht er buchstäblich durch. Das ist klinisch bewiesen. Als er die ehemalige Tänzerin Molly Kingston kennenlernt, ist er sich sicher, endlich die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Doch aufgrund seiner mentalen Ausfälle scheint er erneut alles zu ruinieren. Sein bester Freund Jason und sein exzentrischer Nachbar Lester unterstützen Charlie tatkräftig dabei, seine wahnwitzigen Psychosen zu überwinden, um eine Chance auf die große Liebe zu bekommen.

Matt LeBlanc kennt wahrscheinlich der größte Teil von euch als Darsteller von Friends. Dieser Erfolg liegt schon ein ganzes Weilchen zurück und soll ich ehrlich sein? Ich habe seit dem keinen Film mit ihm gesehen, die große Karriere blieb also aus. Ich fand ihn damals in Friends auch nicht so cool, eigentlich fand ich die ganze Serie nicht so dolle, wenn ihr ehrlich bin. Ich hatte auch von diesem Film meine Meinung, ich dachte „Irgendsoeine Liebesschnulze“. Habe ihn mir aber dann doch mal angeschaut und war sehr positiv überrascht im Nachhinein. Matt LeBlanc spielt seine Rolle hervorragend, nicht nur die witzigen Parts, sondern auch die etwas ernsteren, die durchaus hätten noch ernster sein können, aber wer Hollywood kennt weiß wie es endet. Ich fand den Film insgesamt sehr unterhaltsam und kann ihn daher empfehlen. Kein riesen Highlight der Filmgeschichte, aber lachen wird man trotzdem an einigen Stellen, versprochen.

7,5 von 10 verliebten Pärchen