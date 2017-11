Lovers and Madmen ist ein Buch mit erotischen Fotografien aus dem Edition Skylight Verlag von 2017.

Lovers and Madmen: Roy Stuart ist der Meinung, dass man Sex, Fotografie und Film nicht der Porno-Industrie überlassen sollte. So liegt auch diesem Band wieder eine 60-minütige DVD bei, mit Sequenzen aus der Glimpse -Serie des Meisters und einem langen und heißen Beitrag zur Hauptstory des Buches. Das Abenteuer endet also nicht mit der letzten Buchseite, sondern findet die logische Fortsetzung im Film.



Ich musste nun lange nachdenken was ich wohl zu diesem Buch und der beiliegenden DVD sagen soll, bzw. wie ich das bewerten soll. Es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Ich bin ja ein Freund von Aktfotografie, ich habe euch schon viele Bücher in der Richtung vorgestellt und jetzt zum ersten Mal von Roy Stuart gehört. Manche Bilder sind auch hocherotisch, gerade die, die mit Licht und Schatten spielen oder die s/w Bilder. Andere sind allerdings sehr billig und eher pornografisch. Mich spricht das beispielsweise so gar nicht an wenn eine Frau nur mit breiten Beinen vor mir liegt und die Bildmitte die Scheide der Frau ist. Das ist dann etwas billig und so bin ich mir unschlüssig was ich von dem Buch halten soll, einerseits hocherotische Bilder und andererseits sehr billige.

Es gibt Bilder bei denen eine Frau gegen eine Wand uriniert. Das erotische daran kann ich beim besten Willen nicht erkennen, das finde ich eher ekelig. Die beigelegte DVD hat mich leider auch nicht so vom Hocker gerissen. Die Darsteller waren nicht die allerbesten und die Qualität war ebenso nicht überzeugend. Zwar hatte das was von künstlerisch, zumindest einige Szenen, letztendlich war es aber auch nur ein Pornofilm. Ein stellenweise wirklich nicht schöner. So richtig begeistert hat mich das alles also nicht, wer aber ein bisschen auf versaut steht, auf behaarte Frauen und behaarten Scheiden in Großaufnahme wird hier sicherlich seine Freude dran haben.

5,5 von 10 behaarten Dingen in Großaufnahmen