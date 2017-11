Lonely Planets 1000 einmalige Reisen ist ist ein Buch von LONELY PLANET DEUTSCHLAND aus dem Jahr 2017.

Lonely Planets 1000 einmalige Reisen: Altbekannte Reiseziele einmal anders betrachten oder eine Reise nach ganz neuen Gesichtspunkten planen? Die aufregendsten Paraden der Welt erleben oder einmal die unheimlichsten Geisterstädte besuchen? Dabei hilft der Lonely Planet „1000 Einmalige Reisen“. Dieser Band gibt der Urlaubsplanung den besonderen Kick. Er vereint 1000 ausgefallene Tipps in 100 Kapiteln.

Lonely Planet Best in Travel 2018: Lonely Planets Best in Travel 2018 ist die 13. Ausgabe des populären Reisebuchs. Best in Travel empfiehlt die 10 besten Städte, Länder und Regionen für 2018. Die Auswahlkriterien dafür sind vielseitig: Welcher Ort macht gerade eine interessante Wandlung durch und erwacht aus dem Dornröschenschlaf, sorgt für große Begeisterung und bietet den Reisenden ein besonderes Erlebnis? Welche Destination wurde bisher übersehen und unterschätzt und ist definitiv einen Besuch wert, bevor die Massen sich dorthin begeben? Außerdem sorgt Best in Travel mit einem Reiseplan und einer kleinen Karte zu jeder Destination dafür, dass man keines der Highlights und keinen der Orte verpasst, die man unbedingt gesehen haben sollte.

Ich habe euch ja in diesem Jahr eine Menge Reiseführer vorgestellt. Dabei habe ich nicht nur welche mit Zielen hier liegen gehabt, die ich gerne bereisen würde, sondern auch jene, dessen Reiseziele ich bisher nicht kannte und so gar nicht auf dem Schirm hatte. Die Vielfalt war dabei riesengroß und nachdem der Sommer nun gelaufen ist, stehen die ersten Planungen für das kommende Jahr an, doch wohin soll die Reise gehen? Es gibt aber auch so unendlich viele Reiseziele und zu allen gibt es tolle Reiseführer, die einen Besuch deutlich vereinfachen.

Ich möchte euch diese beiden Bücher in diesem Zuge vorstellen. Beide Bücher bieten alle die lohnenden Reiseziele in einem kurzen Überblick. Willst Du zb. Jagen? Tauchen? Eine bestimmte Stadt besuchen? All dies bieten dir diese Bücher und zeigen dir die interessantesten Orte dafür. Ich fand das mehr als gelungen und habe selbst neben den bereits interessanten Dingen noch so zwei oder drei Ziele entdeckt die in meinen Fokus gerückt sind. Schaut am besten selbst einmal rein, es lohnt sich sehr.

8,5 von 10 wunderschönen Reisezielen