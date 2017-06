Lonely Planet Reiseführer Portugal & Frankreich

Lonely Planet Reiseführer Portugal: Mit dem Lonely Planet Portugal auf eigene Faust durch eines der schönsten Länder der Welt! Etliche Monate Recherche stecken im Kultreiseführer für Individualreisende. Auf mehr als 600 Seiten geben die Autoren sachkundige Hintergrundinfos zum Reiseland, liefern Tipps und Infos für die Planung der Reise, beschreiben alle interessanten Sehenswürdigkeiten mit aktuellen Öffnungszeiten und Preisen und präsentieren ihre persönlichen Entdeckungen und Tipps. Auch Globetrotter, die abseits der ausgetretenen Touristenpfade unterwegs sein möchten, kommen auf ihre Kosten. Wie wäre es beispielsweise mit zerklüfteten Burgstädtchen? Monsanto hat eine majestätische Schönheit plus Wanderwege zu anderen historischen Dörfern. Oder lieber malerische Zugfahrten? Auf der Douro-Linie nach Osten bis Pocinho warten überwältigende Ausblicke auf Fluss und Weinberge. Und wo unterwegs aktiv werden und essen? Für jeden größeren Ort gibt es eine Auswahl an Unterkünften und Restaurants für jeden Geschmack und Geldbeutel.

Lonely Planet Reiseführer Frankreich: Mit dem Lonely Planet Frankreich auf eigene Faust durch das Land des Savoir-Vivre! Etliche Monate Recherche stecken im Kultreiseführer für Individualreisende. Auf mehr als 1000 Seiten geben die Autoren sachkundige Hintergrundinfos zum Reiseland, liefern Tipps und Infos für die Planung der Reise, beschreiben alle interessanten Sehenswürdigkeiten mit aktuellen Öffnungszeiten und Preisen und präsentieren ihre persönlichen Entdeckungen und Tipps. Auch Globetrotter, die abseits der ausgetretenen Touristenpfade unterwegs sein möchten, kommen auf ihre Kosten. Machen Sie einen Abstecher zur Abbaye de Valloires, besuchen Sie den ornithologischen Park bei Le Crotoy oder das mittelalterliche Städtchen Beaugency. Und wo unterwegs aktiv werden, essen und schlafen? Für jeden größeren Ort gibt es eine Auswahl an Unterkünften und Restaurants für jeden Geschmack und Geldbeutel sowie Vorschläge für sportliche Aktivitäten. Abgerundet wird der Guide durch Übersichts- und Detailkarten, ein Farbkapitel mit 15 Top-Erlebnissen, bunte 3D-Ansichten der Highlights von Paris, farbige Themen-Kapitel Nordfrankeich und Südfrankreich, Reiserouten, Hintergrundthemen und – damit Sie gut durch #s Land kommen – einen Sprachführer. Der Lonely-Planet-Reiseführer Frankreich ist ehrlich, praktisch, witzig geschrieben und liefert inspirierende Eindrücke und Erfahrungen. Ob Backpacker, Pauschalreisender oder 5-Sterne-Tourist – mit dem Lonely Planet #Frankreich“ kommen Sie ganz sicher gut durch die Grande Nation.

Ich habe euch vor kurzem einige interessante Reiseführer vorgestellt und habe nun wieder welche gefunden, die einfach eine Erwähnung finden sollten. Die Lonly Planet Reiseführer sind im allgemeinen extrem hochwertig und daher habe ich mir ein paar besorgt mit den Reisezielen Portugal & Frankreich im Allgemeinen, also Zielen die mich sehr interessieren, die ich in meinem Leben, ich hoffe sehr bald, noch sehen möchte. Ich stelle sie euch hier zusammen vor, weil ich sie einfach genial finde, alle gleich irgendwie, alle haben in mir diesen Wunsch ausgelöst bald mal hinzufahren. Besonders aber Portugal hat es mir angetan. Die Bücher von Lonely Planet zeigen aber ganz deutlich das man keine Angst haben muss. Ich werde das jetzt planen und hoffe ich finde in Bälde die Zeit mich auch mal wirklich in die Richtung aufzumachen.