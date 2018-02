Lonely Planet Reiseführer: Indien, Indien Süden & Kerala und Kuba sind neue Reiseführer mit Zielen, die ich euch sehr empfehlen kann.

Ich habe euch vor kurzem einige interessante Reiseführer vorgestellt und habe nun wieder welche gefunden, die einfach eine Erwähnung finden sollten. Die Lonly Planet Reiseführer sind im allgemeinen extrem hochwertig und daher habe ich mir ein paar besorgt mit den Reisezielen Portugal & Frankreich im Allgemeinen, also Zielen die mich sehr interessieren, die ich in meinem Leben, ich hoffe sehr bald, noch sehen möchte. Ich stelle sie euch hier zusammen vor, weil ich sie einfach genial finde, alle gleich irgendwie, alle haben in mir diesen Wunsch ausgelöst bald mal hinzufahren. Besonders aber Indien hat es mir angetan. Die Bücher von Lonely Planet zeigen aber ganz deutlich das man keine Angst haben muss. Ich werde das jetzt planen und hoffe ich finde in Bälde die Zeit mich auch mal wirklich in die Richtung aufzumachen.

Letzte Aktualisierung am 12.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Lonely Planet Reiseführer Indien: Lonely Planet ist der ideale Reiseführer für alle, die individuell unterwegs sind. Neben fundierten Hintergrundtexten und der Beschreibung der Sehenswürdigkeiten liefert er eine Fülle von Unterkünften und Restaurants für jedes Budget und jeden Geschmack. Alle Lonely-Planet-Autoren recherchieren unabhängig vor Ort.

Lonely Planet Reiseführer Indien Süden & Kerala: Mit dem Lonely Planet Südindien & Kerala für wenig Geld auf eigene Faust durch sieben faszinierende Länder des Subkontinentes. Etliche Monate Recherche stecken im Kultreiseführer für Individualreisende. Auf nahezu 600 Seiten geben die Autoren sachkundige Hintergrundinfos zum Reiseland, liefern Tipps und Infos für die Planung der Reise, beschreiben alle interessanten Sehenswürdigkeiten mit aktuellen Öffnungszeiten und Preisen und präsentieren ihre persönlichen Entdeckungen und Tipps.

Lonely Planet Reiseführer Kuba: Mit dem Lonely Planet Kuba auf eigene Faust durch ein komplexes Land aus Widersprüchen und Faszination. Etliche Monate Recherche stecken im Kultreiseführer für Individualreisende. Auf mehr als 600 Seiten geben die Autoren sachkundige Hintergrundinfos zum Reiseland, liefern Tipps und Infos für die Planung der Reise, beschreiben alle interessanten Sehenswürdigkeiten mit aktuellen Öffnungszeiten und Preisen und präsentieren ihre persönlichen Entdeckungen und Tipps. Auch Globetrotter, die abseits der ausgetretenen Touristenpfade unterwegs sein möchten, kommen auf ihre Kosten.

8,5 von 10 Reisezielen