Lomelinos Kuchen, Tartes & Pies: Die erfolgreiche Fotografin und Rezeptautorin Linda Lomelino präsentiert in ihrem neuen Buch die wunderbare Welt der Kuchen, Tartes und Pies – in ihrem unverwechselbaren Stil, in meisterhaften Fotos inszeniert.

Ein einfacher Mürbteig, eine saftige Füllung, eine fantasievolle Dekoration – mehr braucht es nicht, um eine unglaubliche Vielfalt an unterschiedlichstem Gebäck herzustellen. Alles sehr lecker und verführerisch und im Nu gemacht. Es gibt runde und viereckige Kuchen. Mit knusprigen Streuseln, kunstvoll geflochtenem Deckel oder eindrücklicher Baiserhaube. Crumbles, Galettes und Tartelettes. Pie Pops und kleine frittierte Teigtaschen. Auch die Füllung – mit Äpfeln, Birnen und Beeren, mit Schokolade, Nüssen und vielem mehr – erlaubt fast unbegrenzte Variationsmöglichkeiten. Mit praktischer Erklärung der Basics und vielen Tipps, um die attraktivsten und leckersten Kuchen zu backen.

Das Buch hat eine wirklich schöne Aufmachung, natürlich auch eine riesen Vielfalt an Rezepten, aber am besten hat mir eben die Aufmachung gefallen. Die Bilder sind alle sehr dunkel gehalten und gehen ins schwarz über, was sehr stylisch ausschaut. Das einzige was ich an der Aufmachung zu bemängeln hätte ich die Schriftart, die ist irgendwie anders, ungewohnt eine zu lesen, die man sonst nirgendwo sieht. Zudem ist die im Vorwort auch wieder eine andere und riesig geschrieben, was gar nicht zu dem Rest des Buches passt, aber das ist Kritik auf hohem Niveau, die Rezepte sind gelungen und vielfältig. Grund also einfach selbst mal reinzuschauen.