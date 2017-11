Löffel: Schnitzen – Das Handwerk und die neue Kultur vom Holz ist ein Buch aus dem AT Verlag von 2017.

Löffel: Schnitzen – Das Handwerk und die neue Kultur vom Holz: Der Löffel ist als gewöhnlicher Gebrauchsgegenstand Teil unseres Alltags. Er ist das erste Werkzeug, das man als Kind zu verwenden lernt, und steht in engem Zusammenhang mit Essen und geselligem Beisammensein – vom Umrühren der ersten Tasse Kaffee am Morgen bis zum Auskratzen des letzten Restes Pudding. Der schlichte, simple Holzlöffel ist zugleich Symbol und Inbegriff einer neuen Kultur des Holzes…

Bis letztes Jahr hatte ich einen Nachbarn der über 90 Jahre alt war, leider war er verstorben. Aber keine Sorge, es ging ganz schnell und plötzlich und bis zum letzten Tag war er richtig fit, hat seine Einkäufe erledigt, die Straße gefegt etc. Bewundernswert also. Aber warum erzähle ich euch das? Weil dieser Nachbar mich an ein Hobby erinnert hat das im Grunde so gut wie ausgestorben ist. Das Schnitzen. In seiner Freizeit saß er auf seinem Balkon und hat Sachen geschnitzt. Ich fand das richtig cool, so cool das ich das auch einmal probiert habe. Es ist gar nicht so einfach darüber vernünftige Literatur zu finden, vor allem kaum etwas neues, denn ist ja klar, die junge Generation sitzt lieber vor Facebook und Twitter als vor einem Stück Holz. Ich finde das extrem schade, dass solche Hobbys aussterben, daher möchte ich euch dieses Buch vorstellen mit der Hoffnung ihr interessiert euch wieder für dieses tolle handwerkliche Hobby. Der Autor zeigt hier sein Hobby und man merkt auf jeder Seite wie viel Freude er dabei hat. Man bekommt im Grunde sofort Lust auch loszulegen. Das einzige was mir hier gefehlt hat waren einige Anleitungen für Anfänger, das ist total interessant dem Autor zu folgen, doch muss man, wenn man selbst loslegen will noch im Netz schauen. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau, wichtig ist, dass das Buch dieses Hobby vermittelt und das schafft es ohne Zweifel. Schau aber einfach selbst mal rein.

7,0 von 10 geschnitzten Löffeln