Lm5 ist das neueste Album von Little Mix und Syco Music (Sony Music) vom 16. November 2018.

1 Bewertungen Lm5 Little Mix, Lm5

Syco Music (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 5.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Lm5 von Little Mix: Little Mix sind zurück! Bereits am 12. Oktober 2018 veröffentlichte die erfolgreichste Girlband unserer Zeit mit Woman Like Me die erste Vorab-Single aus ihrem bevorstehenden neuen Album nun stehen auch Titel und Veröffentlichungstermin des Longplayers fest: LM5 , das fünfte Album der Gruppe, erscheint am 16. November. Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock und Jade Thirlwall verbrachten das gesamte letzte Jahr mit Songwriting und Studioaufnahmen. Dem Quartett zur Seite stand dabei eine Riege internationaler Top-Produzenten und -Songschreiber, darunter Ed Sheeran, Camille Purcell, Jess Glynne, MNEK und Timbaland. Herausgekommen ist das bislang stärkste Little Mix-Album, das die Girls selbst als das Album, das wir immer machen wollten feiern.

Als musikalischen Spezialgast für die erste Single holte sich das Quartett keine Geringere als Superstar Nicki Minaj ins Studio! Der Song besticht durch den Trademark-haften Little-Mix-Harmonie-Gesang und Reggae-/Urban-Pop-Elemente. Inhaltlich handelt es sich um einen Coming-Of-Age-Song, in dem sich Jesy, Jade, Leigh- Anne und Perrie mit ihrer Rolle als Frau auseinandersetzen v.a. wie wichtig es ist, ehrlich zu sich selbst zu sein und den Männern klar zu sagen, dass sie Frauen zu akzeptieren haben, wie sie sind, mit allen Fehlern und Unzulänglichkeiten.

Ich hatte die Band schon mal wahrgenommen und irgendwo gehört und fand die Musik gar nicht mal so schlecht. Der Track zusammen mit Nicki Minaj ist natürlich der absolute Hammer, ich mag Nicki Minaj eh so gerne hören und sie dazu zu bekommen hier mitzumachen wird sich lohnen. Insgesamt ein solides Album das ich nun schon ein paar Mal durchgehört habe, macht es doch auch einfach mal.

8,0 von 10 soliden Alben