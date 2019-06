Live from F*cking Everywhere, Metropolen, Landschaften, Menschen ist ein Buch von teNeues Media vom 10. Juni 2019.

Live from F*cking Everywhere, Metropolen, Landschaften, Menschen: Adam Katz Sinding (früher bekannt als Le 21ème) berichtet live von überall . Unaufhörlich jettet er um den Globus und dokumentiert die internationalen Modewochen, die in aller Welt die Fashion-Trends der Zukunft bestimmen. Sein erstes Buch – This is Not a F*cking Street Style Book – war eine sorgfältig kuratierte Zusammenstellung seiner besten Backstage- und Straßenaufnahmen von Fashion-Ikonen in verschiedenen Modemetropolen weltweit.

Diesmal vergrößert Adam seinen Blickwinkel und fängt mit denselben Objektiven, die er als Modefotograf benutzt, die Kultur und die Wahrzeichen der Städte ein. Ein Jahr lang ist er durch mehr als 35 Länder rund um den Erdball gereist und mit einer atemberaubenden Menge großartiger Fotografien zurückgekehrt, die das Wesentliche erfassen, wie nur er es erkennt. Über diese Aufnahmen hinaus gewährt das Buch ungewöhnliche Einblicke in Adam Katz Sindings eigentümliche Gedankenwelt, seine Fitnessbesessenheit und das kulturelle Phänomen, zu dem er selbst mit den Jahren geworden ist.

9,0 von 10 Einblicken