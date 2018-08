Live aus dem Krypto-Valley: Blockchain, Krypto und die neuen Business Ökosysteme ist ein Buch aus dem Versus Verlag vom 30. Juli 2018.

Live aus dem Krypto-Valley: «Warum Blockchain?», ist eine der am häufigsten gestellten Fragen. Diese und viele weitere Fragen werden in diesem Buch über Blockchain einfach und verständlich beantwortet. Die Autoren, Michael Lewrick und Christian Di Giorgio, arbeiten mit Unternehmen, Investoren, Start-ups und anderen Akteuren im Krypto-Valley, Schweiz. Mit «Live aus dem Krypto-Valley» geben sie einen einmaligen Einblick, wie neue Business Ökosysteme gestaltet werden, für welche Vorhaben sich ICOs eignen, und wie neue Marktopportunitäten und Wachstumsmärkte mittels Blockchain-Technologie erschlossen werden können.

Die Thematik ist keine einfach, ich habe mich da bisher selten rangetraut, das bis in letzte Konsequent zu verstehen. Mit diesem Buch habe ich einen neuen Versuch gewagt und es ist mir gelungen, denn dieses Buch ist wirklich sehr verständlich geschrieben und vor allem aber verständlich in Szene gesetzt. Die Aufmachung ist grandios, genau so stelle ich mir ein Buch vor. Das sah auf jeder Seite modern und verständlich aus. Es wird viel mit kräftigen Farben gearbeitet, kurze Abschnitte, verständliche Abschnitte vor allem und immer wieder kurze Erklärungen zu einzelnen Begriffen eingestreut, dass man sich nie fragt „Was bedeutet das jetzt“. Dazu noch Abbildungen die wirklich eine Aussage haben. Ein klasse Buch zu dieser Thematik, dass ich klar empfehlen kann, eines der besseren Bücher die ich in letzter Zeit hatte, schau unbedingt selbst mal rein.

9,5 von 10 verständlichen Themen