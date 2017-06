Little Nightmares: Tauche mit Little Nightmares in eine skurrile Erzählung ein, die dich mit deinen Kindheitsängsten konfrontiert! Hilf Six bei der Flucht aus dem Schlund – einem geheimnisvollen Areal, bewohnt von verdammten Seelen, die sich nach ihrem nächsten Mahl zehren … Auf deiner Reise erforschst du ein gruseliges Puppenhaus – ein Gefängnis, aus dem es zu entkommen gilt, und zugleich ein geheimnisvoller Spielplatz. Erwecke das Kind in dir, um den Weg hinaus zu finden!

Little Nightmares kann man wohl am besten mit Spielen wie LIMBO und INSIDE vergleichen, den Vergleich muss Little Nightmares auch aushalten, denn man hat sich schon sehr an diesen Genre Highlights orientiert. Was ich besser finde ist dieser typische Tim Burton Stil, das wirkt von Anfang an sehr atmosphärisch und authentisch. Die Steuerung ist auch schnell gelernt und das Rätseldesign sprach mich ebenso an. Meiner Meinung nach kommt es zwar nicht ganz an diese erwähnen Genregrößen heran, ist aber so weit auch nicht entfernt und wird sicher in der Zukunft mit diesen genannt werden. Einzig den Preis empfinde ich als etwas teuer, wenn man mal Vergleichspreise nimmt, so hätte ich 10-15 EUR als fairer empfunden, daher meine klare Kaufempfehlung, aber erst im nächsten Steam Sale.