Little Big World-Live & Acoustic von Fury In The Slaughterhouse ist die Jubiläums-Fete zum 30 jährigen Band-Bestehen von Starwatch Entertainment (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

Little Big World-Live & Acoustic von Fury In The Slaughterhouse: Die Jubiläums-Fete zum 30 jährigen Band-Bestehen der Furys geht in die Verlängerung. Mit dem Ende April im Hamburger Grünspan aufgezeichneten Akustik-Album Little Big World Live & Acoustic schließen Fury In The Slaughterhouse besonders feinmotorisch einen Kreis. Handwerk im besten Sinne verbinden die Musiker mit emotionaler Tiefe in den 23 ausgewählten Songs, die für das einmalige Konzert eigens von Jan Löchel neu arrangiert wurden. Das Akustik-Konzert zum 30. Geburtstag war ein Geschenk an unsere Fans und an uns selbst , resümiert Thorsten Wingenfelder.

Wenn man es mal ganz genau nimmt, dann kann von 30 Jahren keine Rede sein, schließlich gibt es die Band erst wieder seit diesem Jahr, die letzten beinahe 10 Jahre existierten sie gar nicht, weil sie sich aufgelöst hatten. Zudem sind es dieses Jahr keine 30 Jahre, wenn man das nicht mitrechnen würde, sondern 31 Jahre. Die Band hat sich in den letzten Jahren ja schon mehrmals für Konzerte zusammengeschlossen, ich denke dabei wird es bei diesem Album auch bleiben, die „30 Jahre“ nimmt man mit, wird schon noch Fans geben die das kaufen. Ich finde das schade und weiß nicht wie und ob ich das unterstützen soll, daher möchte ich jeden selbst bitten in dies Album reinzuhören, ich finde es ehrlich gesagt gut gelungen, aber so richtig ehrlich ist es nicht.

7,0 von 10 geldgeilen Rockbands