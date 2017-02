Lioncast LX50 Gaming Headset für PC/PS4/XBox One/Mobile: Beim Lioncast LX50 Gaming Headset wurden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet, um maximale Langlebigkeit und eine hochwertige Optik und Haptik zu gewährleisten.

Der modulare Aufbau des LX50 ermöglicht es das Mikrofon und das Kabel abzunehmen. So verwandelt sich das Headset schnell in hochwertige Kopfhörer für unterwegs. Ein Verlängerungskabel für Konsolenspieler liegt ebenfalls bei.

Durch das gepolsterte Headband des LX50 drückt auch nach mehreren Stunden Gaming nichts am Kopf. Maximaler Tragekomfort ist gegeben. Außerdem liegen dem Headset austauschbare Ohrpolster bei.

Die im LX50 verbauten 53mm Soundtreiber bieten ausgezeichnete Soundqualität. Die genaue Ortung von Gegnern und eine kristallklare Sprachkommunikation sind beim LX50 Standard.

Ich habe das Lioncast LX50 Gaming Headset nun ein paar Wochen im Test und muss sagen, dass es für den Preis wirklich ziemlich gelungen ist. Natürlich gibt es bessere Mikrofone, es gibt auch bessere Headsets, aber für round about 50 EUR ist das LX50 das Beste das ich kenne. Ich selbst benutze es beim Spielen, mehr eigentlich noch beim Musik hören, auch da bietet es einen satten und angenehmen Bass. Das Mikrofon ist okay, für Sprachchats eben geeignet, auch zum skypen nicht schlecht. Wer professioneller aufnehmen möchte sollte zu einem Extra Mikrofon tendieren.

Das LX50 ist gut verarbeitet und was mir im Grunde am besten gefällt ist das Anliegen am Kopf. Ich habe einen relativ großen Kopf und immer etwas Schwierigkeiten ein Headset zu finden das auch bequem sitzt. Das LX50 seitzt sehr bequem. Auch nach mehreren Stunden daddeln stört es nicht auf den Kopf oder an den Ohren, die es im übrigen ganz umschließt. Vom Komfort und der Verarbeitung wirklich sehr klasse, von der Qualität gut. Wer also ein gutes Mittelklasse Headset sucht sollte hier zugreifen.