Lioncast LK300 ist eine RGB mechanische Gaming Tastatur von Lioncast. Die Lioncast LK300 RGB ist mit 16,8 Mio Farben einer der brillantesten Sterne am Tastatur-Himmel.

Lioncast LK300 RGB mechanische Gaming Tastatur: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich aktuell an meinem Gaming-PC so eine 0815 Tastatur dran habe, einfach weil sie schlank ist und nicht so klobig wie so viele Gaming-Tastaturen. Jetzt kam die Tage die Lioncast LK300 RGB bei mir an und ich bin schon was das Design angeht begeistert, denn die Tastatur vereint alles was eine Gaming-Tastatur können muss auf einer angenehmen Größe. Das erste was dann im weiteren Verlauf aufgefallen ist, ist der Tastenton beim Anschlag. Das rört richtig, also die Tastenanschläge machen im Vergleich zu einer 0815 Tastatur richtig Krach. Das muss jeder selbst entscheiden wie er das findet, ich finde das klasse, ich war schon immer Fan von lauten Tastaturen. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich für längere Texte dann doch wieder auf eine andere Tastatur zurückgreife.

Man bekommt hier also definitiv etwas hochwertiges, keinen Plastik-Schrott für 10 EUR. Zum daddeln ist der Anschlag der Tasten total angenehm, der Druckpunkt ist hervorragend und dann macht das laute Geräusch auch richtig Laune. Es ist auch egal ob man die Tasten schnell oder langsam drückt, es fühlt sich richtig angenehm und flüssig an.

Wer dann noch auf beleuchtete Tastaturen steht hat hier seien Traum gefunden, was man da alles einstellen kann, ich sage nur die Welle. Braucht man nicht zwingend, sieht aber Abends beim zocken nochmal ein Stück geiler aus und seien wir ehrlich, manchmal kommt es eben doch auch auf die Optik an.

Ich bin mit dieser Tastatur sehr zufrieden, zwar ist sie nicht ganz günstig, dafür aber das Geld wert. Ich denke gerade bei der Peripherie sollte man auch nicht sparen, wenn man sich schon einen Gaming-Rechner zugelegt hat, dann auch vernünftig mit Tastatur und Maus dabei sein. Ich kann euch diese Tastatur sehr empfehlen, greift einfach zu, da macht ihr nichts falsch.

9,5 von 10 lauten Tasten