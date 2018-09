Lincoln: 1. Auf Teufel komm raus ist ein Comic aus dem Schreiber & Leser Verlag vom 4. September 2018.

Lincoln: 1. Auf Teufel komm raus: Cowboy Lincoln will eigentlich nur in Ruhe sein Ding machen: möglichst viele Leute herein- und Frauen flachlegen. Quasi ein Jedermann. Doch hinter den Kulissen kämpfen Gott und Teufel um seine schwarze Seele. Das geht mal so, mal so aus, und manchmal auch ganz anders. Während die ewigen Mächte sich in den Haaren liegen, streicht Lincoln durch die Geschichte seines Kontinents.

Die Geschichte um den Cowboy Lincoln fand ich super, genau mein Humor und genau das was ich gerne mag, diesen Zwiespalt zwischen gut und böse. Allerdings fand ich den Zeichenstil nicht so toll, der hat mich leider nur wenig begeistert. Die Menschen sagen seltsam aus. Aber das ist reine Geschmacksache und bei jedem etwas anders, daher kann ich dir empfehlen zumindest mal reinzuschauen und die den Zeichenstil anzusehen bevor du ein Urteil fällst, gefällt dir dieser kann ich dir zum Kauf raten, denn wie gesagt, die Geschichte ist super, die kann ich sehr empfehlen.

7,0 von 10 Cowboys