Auf alles vorbereitet – Lifehacks für unterwegs: Wer viel unterwegs ist, entdeckt im Laufe der Zeit so manchen Trick, der das Reisen entspannter macht. In diesem charmant illustrierten Buch verraten die DuMont-Reiseprofis 300 unverzichtbare Tipps und verblüffende Kniffe, die selbst Vielreisenden ein „Aha“ entlocken. Wie spart man Platz im Koffer und bringt die Kleidung ohne Knitter ans Ziel? Welche technische Helfer machen den Alltag leichter und welche einfachen Dinge helfen beim Improvisieren in allen Lebenslagen? Ob allein unterwegs oder Familienurlaub, Kurztrip oder Weltumrundung – dieses Buch ist ein findiger und vergnüglicher Begleiter für alle Fälle.

Was genau sind eigentliche Life Hacks? Ganz einfach: Dinge die das Leben deutlich vereinfachen. So kurz kann man es stehen lassen, denn das ist das was das Buch bietet, 299 Dinge die in verschiedenen Situationen im Leben, selbiges vereinfachen. Hmm… was könnte ich als Beispiel nennen?

Das Outfit in der Socke legen, perfekt für jeden Urlaub. Auch perfekt für den Urlaub, die Schuhe befüllen. Wie kann man Spinnen entfernen? Ganz einfach mit Lavendel.

So das soll nun reichen an Beispielen. Das sind nur 3 von 299 und okay, nicht alle sind wirklich spannend, aber je nach Situation und Lebenslage sind auch hilfreiche dabei. So kann ich dies kleine Buch also empfehlen, man kann außerdem danach ganz herrlich angeben was man alles weiß, also viel Spaß beim Lesen.