Life of a King ist ein Film mit Cuba Gooding Jr. von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2013.

Life of a King: „Life of a King“ ist die wahre Geschichte von Eugene Brown (Cuba Gooding Jr.), der nach zwei Jahrzehnten im Gefängnis versucht wieder im normalen Leben Fuß zu fassen. Als er bei seiner Arbeit in einer Highschool auf eine Gruppe Jugendlicher trifft, die kurz davor sind auf die schiefe Bahn zu geraten, beschließt er ihnen zu helfen. Er nutzt seine jahrelangen Erfahrungen im Schachspielen aus dem Knast und gründet einen Schachclub …

Nach 2013 ist es ja etwas ruhiger um Cuba Gooding Jr. geworden, dieser Film ist zwar auch aus 2013, sehe ich aber mit dem Release der DVD zum ersten Mal heute. Ich will damit sagen, dass ich lange nichts von ihm gehört hatte, er macht so ein bisschen auf Serie im Moment. Aber zurück zu diesem Film. Der Film ist nach einer wahren Begebenheit, ich hatte mir schon mal die Story von Eugene Brown durchgelesen, weil ich selbst gerne Schach spiele und das Spiel sehr oft mit dem Leben vergleiche, daher fand ich den Film grundsätzlich auch gut. Ich mag nur eben solche Bandenfilme nicht so gerne, versteht ihr was ich meine? Wenn so schwarze banden Drogen verkaufen und und und, das dargestellt in Filmen mag ich nicht, dennoch hatte ich mit diesem Film große Freude, weil es eben dieses mit einer Sache, die ich liebe, vereint: Schach. Schaut unbedingt selbst mal rein, es lohnt sich sehr, eine tolle wahre Geschichte.

7,0 von 10 Springern