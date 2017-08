Life Kinetik®: Bewegung macht Hirn ist ein Buch über Gehirntraining aus dem Meyer & Meyer Verlag von 2017.

Life Kinetik®: Bewegung macht Hirn: Was ist Life Kinetik eigentlich habe ich mich schon lange mal gefragt. Life Kinetik ist ein Gehirntraining, das die Wahrnehmung, Koordination und kognitiven Fähigkeiten verbessern soll. Dadurch lassen sich, laut Buch, Leistungen in Schule und Job steigern, demenzielle Symptome verlangsamen und das Burn-out-Risiko reduzieren. Aber stimmt das? Letztendlich ist einiges davon auch wieder nur eine Sache wie sehr man sich darauf einlässt, denn ob die Übungen jetzt so entspannend sind, oder so anregend, dass sie ein Burn-out im Beruf heilen bzw. reduzieren können ist für mich eher fraglich.

Allerdings glaube ich schon, dass die Wahrnehmung, Koordination und kognitiven Fähigkeiten verbessert werden, das zeigt bereits die erste Übung, bei der wir neue Verknüpfungen anlegen und Bewegungen mit Farben kombinieren. Ich fand das Buch ansprechend, es hat für mich viele gute Ideen parat und wie gesagt, man muss sich richtig hinterklemmen, dass man eine Verbesserung spürt, wer dazu bereit ist sollte unbedingt mal ein Auge reinwerfen.

7,5 von 10 Gehirnübungen