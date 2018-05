Lieblingsschlager ist ein Best of von Hoffmann & Hoffmann und Da Records (Da Music) vom 11. Mai 2018.

2 Bewertungen Lieblingsschlager Hoffmann & Hoffmann, Lieblingsschlager

Da Records (Da Music)

Audio CD

Lieblingsschlager von Hoffmann & Hoffmann: Es gibt Lieder, die auch Jahre und Jahrzehnte später noch so wahr und gesellschaftlich aktuell sind, wie zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. So ein Lied ist Rücksicht. Im Jahr 1983 erreichten Michael und Günter Hoffmann, kurz Hoffmann & Hoffmann, für Deutschland mit diesem Titel beim Grand Prix Eurovision de la Chanson (dem heutigen Eurovision Song Contest) den 5. Platz. Dies war nicht der erste musikalische Erfolg für die in Karlsruhe geborenen Brüder. Mit Titeln wie Himbeereis zum Frühstück, Alles was ich brauche bist du, Wenn ich dich verlier und Warten tauchten Hoffmann & Hoffmann bereits seit 1977 öfters in den Hitparaden auf. Dabei gelang es den Beiden mehrfach, internationale Hits anderer Künstler erfolgreich in deutscher Sprache zu interpretieren. So war Himbeereis zum Frühstück eine deutsche Version des Bellamy Brothers-Titels Crossfire und Alles was ich brauche bist du stammte im Original von Alan Sorrentis ( Tu sei l unica donna per me ). Mit einer Auswahl von 15 Liedern aus dem Zeitraum von 1976 bis 1983 präsentiert die Veröffentlichung Lieblingsschlager Hoffmann & Hoffmann ein starkes Stück deutscher Musik!

Ein bisschen Kritik muss ich ja üben, Hoffmann & Hoffmann haben schon einige Lieder mehr, viele sind noch nie auf CD erschienen, warum man nicht einmal eine große Box macht weiß ich nicht. Ich sah nur, dass ich schon ein Best of im Regal hatte mit im Grunde denselben Liedern, bevor ihr also hier zuschlagt, schaut einmal in eure Sammlung. Hast Du noch kein Best of von Hoffmann & Hoffmann dann kann ich dir zu dieser CD durchaus raten. Es sind zwar nicht alle Lieder des Duos drauf, dafür aber die Bekanntesten. Für Freunde der Schlagermusik aus den 80ern ein kleines Highlight, wie gesagt, wenn Du ein solches Best of noch nicht hast.

6,5 von 10 soliden Best of Alben